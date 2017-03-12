СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Ленивый обед из полуфабрикатов и продукты с рынка

В магазинах сейчас огромный выбор полуфабрикатов: так что даже самая ленивая хозяйка сумеет накормить семью, пишет Maaleht.

Почти готовой едой можно считать магазинные шампиньоны — только помой, порежь, брось на сковородку — и готово. В Maxima можно купить хорошую семейную порцию за 2,59 евро.

Готовая квашеная капуста стоит в магазинах торговых сетей евро за кг в пакете, 1,34 — в ведерке и с клюквой.

Картофель фри любят и дети, и взрослые: здесь спасает прилавок с замороженными продуктами. Самая дешевая килограммовая упаковка со скидкой обойдется в 1,10-1,50. Но без скидки полуфабрикатный картофель фри будет стоить почти в два раза дешевле.

Популярностью пользуются и готовые салаты. Самые распространенные: картофельный, с картофелем и колбасой, ”Росолье”. Их можно найти в любом магазине, цена 4,20-4,30 за кг, иногда дешевле. Салат с копченой курицей дороже — около 5 евро за килограмм.

Но выбор салатов в магазинах шире: фруктовый стоит 4,99 евро/кг, ”Вальдорф” — 5,49, салат с грецкими орехами — 6,69, салат с опятами — 6,45, ”Цезарь” — 6 евро/кг.

Что и почем продается сейчас на рынках — узнаете из сравнения цен Института конъюнктуры: