СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой телеоператор предлагает больше всего каналов по меньшей цене?

Delfi Kasulik сравнил цены четырех самых крупных эстонских операторов - STV, Elisa, Telia и Viasat — чтобы выяснить, где самые выгодные предложения?

Легче всего сравнить услуги операторов по числу предлагаемых каналов. Тем, кому нужны только самые известные каналы, хватит и пакета Telia из 31 канала за 6 евро в месяц.

Среди четырех операторов больше всего каналов — всего 111 — предлагает STV, когда пакеты Elisa и Telia имеют лишь 80–90 каналов. Viasat отстает, предлагая максимум чуть более 50 каналов. Дороже других Viasat и Elisa, дешевле - Telia ja STV.

Стоит учитывать, что почти каждая услуга требует платы за аренду дигибокса или рутера, а в некоторых случаях и за подключение интернета, что означает ежемесячные дополнительные траты. Исключением является Elisa – эта сумма уже включены в цену пакета. Например, без нее пакет Elisa Klassik S стоил бы 2,99 евро.