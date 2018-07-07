07.07.2018, 11:05

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин вытеснил Prisma с позиции ценового лидера?

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket
Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarketFoto: Taavi Sepp

Лидером среди торговых сетей по самой дешевой продуктовой корзине в анализе Delfi Kasulik на протяжении двух месяцев была Prisma, но в этот раз ситуация изменилась.

В этом месяце самая дешевая продуктовая корзина продается в Grossi — за 58,51 евро. Prisma же сместилась на второе место (60,29 евро), затем следует Maxima.

Намного дороже цены в Selver, Rimi и Coop, где стоимость продуктовой корзины составляет 67-69 евро. В случае с Coop это особенно интересно, так у них действует много скидок.

Значительно повысились цены на кофе. Любителям пива стоит обратить внимание на Rimi и Selver из-за скидок, в Grossi изначальная цена пива также довольно низкая.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа преступник ночью поджег дом, где спала семья

07.07.2018
Сегодня ночью в Центр тревоги сообщили о пожаре в Вильяндимаа в деревне Тухалаане. По первоначальным данным, преступник поджег дом из мести. К счастью, спавшая глубоким сном семья спаслась.
Подробнее



Дневник ЧМ-2018: Почему Эстония должна болеть за Россию в 1/4

07.07.2018
В субботу вечером хозяйка чемпионата мира играет в четвертьфинале. Это лучший показатель сборной России по футболу после распада СССР. Такого результата никто не ожидал. И мы должны поддержать россиян.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Жителей Эстонии непросто удивить. Другое дело — иммигранты

06.07.2018
"С моря Таллинн такой красивый!" — сказала моя коллега, которая родилась и живет в Эстонии вот уже 30 лет. Я сделала большие глаза и спросила: "Разве только с моря???" Это чистая правда и закон жизни: многие, даже очень ценные и приятные вещи становятся будничными и привычными при постоянном использовании.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €

Отстаивайте свои права! Ставшая инвалидом женщина рассказывает, как можно добиваться положенного

06.07.2018
Татьяна Филиппова два с половиной года назад пошла к зубному, а вскоре стала инвалидом. Она
убеждена: ей занесли инфекцию, начался абсцесс (воспаление ткани). Три месяца Татьяна провела в больнице — двигалась только голова. Теперь она инвалид, передвигается на коляске, ей нужна круглосуточная помощь. И действительно, констатирует она, зачастую ее просто не получить. Тем не менее, из ее опыта следует, что если подходить к делу грамотно, то можно добиться многого, пишет "МК Эстония".
Подробнее


”До этого цены были низкими”. Правительство в рост цен на электричество вмешиваться, вероятно, не будет

06.07.2018
Премьер-министр Юри Ратас и министр финансов Тоомас Тынисте на сегодняшней пресс-конференции дали понять, что до настоящего момента цены на электричество были относительно низкими и что никаких дополнительных специальных шагов (например, снижения акцизов на электроэнергию) не планируется.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ