07.07.2018, 11:05

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин вытеснил Prisma с позиции ценового лидера?

 (24)
rus.delfi.ee
EST 2
Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket
Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarketFoto: Taavi Sepp

Лидером среди торговых сетей по самой дешевой продуктовой корзине в анализе Delfi Kasulik на протяжении двух месяцев была Prisma, но в этот раз ситуация изменилась.

В этом месяце самая дешевая продуктовая корзина продается в Grossi — за 58,51 евро. Prisma же сместилась на второе место (60,29 евро), затем следует Maxima.

Намного дороже цены в Selver, Rimi и Coop, где стоимость продуктовой корзины составляет 67-69 евро. В случае с Coop это особенно интересно, так у них действует много скидок.

Значительно повысились цены на кофе. Любителям пива стоит обратить внимание на Rimi и Selver из-за скидок, в Grossi изначальная цена пива также довольно низкая.

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