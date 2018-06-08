08.06.2018, 19:21

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?

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Риво Вески
Риво Вески
EST 2
Intervjuu Prisma ostujuhi Tõnis Toominga
Prisma on teist kuud järjest Kasuliku ostukorvi hinnavaatluse tulemusel Eesti soodsaim kauplus.Foto: Kristjan Järv

В июне покупательская корзина дешевле всего в Prisma. А самая дорогая покупательская корзина в этом месяце в Selver, где по сравнению с Prisma придется выложить аж на 7 евро больше.

В этом месяце в покупательскую корзину Delfi Kasulik попало больше, чем обычно, предложений по клиентской карте.

А Maxima "фокусничает" с ценниками. Так, Maxima презентует самые высокие в сравнении со всеми остальными магазинами цены на пиво как льготное предложение (с красным ценником). Такая же "игра" идет и со многими другими категориями товаров. Всего в Maxima в этот раз были отмечены красным ценником 44 товара покупательской корзины. Из них только шесть предлагались по лучшей цене по сравнению с конкурентами. Остальные 38 "льготных товаров" по сравнению с обычными ценами конкурентов стоили столько же или даже были заметно дороже.

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