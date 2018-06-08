СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?

В июне покупательская корзина дешевле всего в Prisma. А самая дорогая покупательская корзина в этом месяце в Selver, где по сравнению с Prisma придется выложить аж на 7 евро больше.

В этом месяце в покупательскую корзину Delfi Kasulik попало больше, чем обычно, предложений по клиентской карте.

А Maxima "фокусничает" с ценниками. Так, Maxima презентует самые высокие в сравнении со всеми остальными магазинами цены на пиво как льготное предложение (с красным ценником). Такая же "игра" идет и со многими другими категориями товаров. Всего в Maxima в этот раз были отмечены красным ценником 44 товара покупательской корзины. Из них только шесть предлагались по лучшей цене по сравнению с конкурентами. Остальные 38 "льготных товаров" по сравнению с обычными ценами конкурентов стоили столько же или даже были заметно дороже.