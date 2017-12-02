СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой банк предоставляет самые дешевые банковские услуги?

При желании открыть счет в каком-то банке глаза разбегаются — как выбрать между десятками пакетов и клиентских программ в разных банках? Delfi Kasulik сравнение расценок пяти главных банков Эстонии.

При сравнении расценок банков в первую очередь в глаза бросаются различия в расчете наличных денег. Клиент Swedbank может снять из автомата бесплатно до 2000 евро в месяц, а клиент LHV — в пять раз больше. Клиенты Swedbank возраста 25–64 лет также единственные, для которых действует плата за внутрибанковские переводы: 0,16 евро. Для других клиентов платы за переводы внутри своего банка нет.

Все банки стремятся к тому, чтобы клиенты выбирали самообслуживание, а не ходили непосредственно в контору банка, например, чтобы снять наличные или оплатить счета. Поэтому в конторах такие услуги значительно дороже. Например, в интернет-банке SEB внутригосударственный платеж стоит 0,38 евро, в конторе банка — на три евро дороже.

С пакетом или без?

Большинство банков создали клиентские программы и расчетные пакеты, предлагающие различные скидки и бонусы. LHV пакетов не предлагает, возможно поэтому их расценки дешевле, чем у других банков. В LHV также довольно легко открыть счет, так как не нужно сравнивать пакеты. По словам банка, это помогает им избежать ошибок и неразберихи.

Зато в случае с SEB открыть счет без определенного пакета не выгодно, так как в таком случае банковские услуги стоят дороже. Как объясняет представитель банка, их пакеты сродни программам постоянного клиента — чем больше клиент использует услуг, тем больше он в итоге экономит.

Легче всего пакеты выбрать молодежи и пенсионерам. В LHV отсутствует ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карты для лиц возрастом до 26 лет, молодежный пакет SEB предлагает за месячную плату в 0,32 евро все платежи и карточки бесплатно, подобная клиентская программа есть и в Swedbank.

Для пенсионеров также действуют скидки на услуги и более льготные платы за обслуживание карт. Скидки могут получить и семьи с детьми с помощью семейных пакетов и клиентских программ.

А вот если вам от 25 до 64 лет, то стоит серьезно задуматься о своих желаниях и активности использования банка. Например, в SEB, Luminor и Coop можно выбрать между двух пакетов, один из которых предлагает меньшую цену за менее активное использование банковских услуг, а второй, соответственно, более высокую плату за более активное использование.

За 1,60 евро в месяц можно присоединиться к пакету SEB+, который содержит пять бесплатных платежей в месяц, а также не нужно платить за обслуживание дебетовой карты и расчетного счета. SEB Super+ стоит дороже, но в нем число бесплатных платежей не ограничено.

Swedbank тоже предлагает клиентскую программу, рассчитанную на людей, имеющих достаток выше среднего: если ваш доход в два раза выше среднего по Эстонии, то внутрибанковские платежи для вас бесплатны, также действуют скидки на плату за договоры по кредитам и страхованию. Для т.н. золотых клиентов есть даже отдельная служба поддержки. Хотя клиенты с более низким уровнем дохода не могут всем этим насладиться, но для всех клиентов есть бонусная программа, в рамках которой можно заработать премиальные пункты, расплачиваясь карточкой Swedbank, и потратить их на призы.

Цены растут

В последние годы банки резко подняли цены на свои услуги. В первую очередь рост цен касается услуг с наличными деньгами, производимых в конторах. Когда-то внесение наличны хна счет в конторах SEB было бесплатным, но с 2014 года эта услуга стоит 0,4% от вносимой суммы. Такую практику банк объясняет желанием побудить клиентов пользоваться самообслуживанием в банкомате.

Swedbank же изменил свои расценки в 2015 году, и тогда в первую очередь тоже подорожали услуги в конторах — некоторые почти в два раза. Тогда банк заявил, что это уравнивание цен, чтобы привести их в соответствие с ситуацией на рынке.

Обе сети банков сократили число контор по всей Эстонии, иногда даже до 10 контор в год. Причину приводят одинаковую — мол в наши дни банковская контора скорее консультационный центр, а не место для проведения ежедневных банковских операций.