СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в сентябре самая дешевая продуктовая корзина?

Портал Delfi Kasulik провел свое традиционное сравнение цен на продуктовые корзины в магазинах различных торговых сетей.

В сентябре самой дешевой стала корзина в Maxima, второе место за Grossi. Самая дорогая продуктовая корзина получилась в Selver, почти на 10 евро дороже, чем в Maxima.

Kasulik отмечает, что скидок в сентябре в магазинах меньше, чем в августе. Во многих сетях почти нет скидок, которые действуют для всех покупателей, то есть без карточки клиента.

Магазины, где была проведена контрольная закупка: Stroomi Maxima, Kadaka Selver, Prisma в центре Mustika, Rimi в Mustamäe keskus, Konsum на Академия теэ и Grossi на Ярвеотса теэ.

NB! В магазинах, отмеченных звездочкой, была скидка, действующая для всех покупателей.

