11.03.2017, 11:18

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в марте самая дешевая продуктовая корзина

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rus.delfi.ee
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Eesti Toidupank
Pilt on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

В марте цены на продукты продолжают расти, а от этого выросла и разница в цене продуктовых корзин различных торговых сетей — разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составила почти 10 евро.

Уже третий месяц подряд самая дешевая продуктовая корзина - в магазинах Prisma. Дороже всего покупки обойдутся в Selver, пишет Delfi Kasulik.

Смотрите сравнение цен! (звездочкой отмечены скидочные цены, которые действуют и без карточки клиента)

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