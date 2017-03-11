СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в марте самая дешевая продуктовая корзина

В марте цены на продукты продолжают расти, а от этого выросла и разница в цене продуктовых корзин различных торговых сетей — разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составила почти 10 евро.
Уже третий месяц подряд самая дешевая продуктовая корзина - в магазинах Prisma. Дороже всего покупки обойдутся в Selver, пишет Delfi Kasulik.
Смотрите сравнение цен! (звездочкой отмечены скидочные цены, которые действуют и без карточки клиента)
Tallinn, Квартира, 86 000 EUR
Tallinn, Квартира, 172 499 EUR
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