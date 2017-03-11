СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в марте самая дешевая продуктовая корзина

Pilt on illustratiivne Foto: Rauno Volmar

В марте цены на продукты продолжают расти, а от этого выросла и разница в цене продуктовых корзин различных торговых сетей — разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составила почти 10 евро.