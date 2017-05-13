СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где самые дешевые продукты, а где не спасают ни скидки, ни карта клиента?

Из сравнения цен Delfi Kasulik в мае выясняется, что самый дорогой магазин в довольно значительной степени вырвался вперед остальных.

В майскую покупательскую корзину было добавлено шесть новых наименований товаров — таким образом, всего в корзине 51 продукт.

В этот раз самая дешевая покупательская корзина оказалась в продуктовом магазине Grossi, на втором месте по дешевизне Maxima и очень близко к ней Prisma.

В этот раз на более высокое место по дороговизне поднялся Rimi, где и скидки Mammutipäev не дали форы по сравнению с другими магазинами. Coop, который ранее выделялся как борец за титул самой дорогой покупательской корзины, в этом месяце стал третьим по дороговизне.

В Maxima входящие в покупательскую корзину товары почти без исключения были с обозначающими льготную цену желтыми ценником, но большинство из них оказались вовсе не ценовыми лидерами по сравнению с другими магазинами.

А в Selver сейчас больше прежнего скидок с Partnerkaart, но и при их учете итоговая сумма продуктовой корзины стала не намного меньше.

Разница между самой дорогой и самой дешевой покупательской корзиной оказалась в этом месяце почти 15 евро.

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