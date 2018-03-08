СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Если нет разницы, зачем платить больше? В каком магазине сейчас самые дешевые продукты

Покупательская корзина Delfi Kasulik показывает, что цены немного снизились, но самый дешевый магазин все тот же.

Мало в этом месяце скидок по карте клиента. Больше всего их в Selver, но от титула самого дорогого магазина это его не спасло.

Самым дешевым магазином снова стал Grossi, где стоимость покупательской корзины составила 65 евро. Разница между самой дорогой и самой дешевой покупательской корзиной — где-то 6 евро, в этом промежутке между розничными сетями плотная конкуренция.

По сравнению с прошлым месяцем, солидный скачок сделала цена на пиво, в некоторых магазинах банка Saku Originaal и A. Le Coq Premium стоит вместе с тарой 1,49 евро. Это, очевидно, означает, что в магазинах теперь закончились и запасы со старой ставкой акциза.