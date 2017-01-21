Популярность органических и экопродуктов в Эстонии и в мире растет, но один из минусов экологически чистой продуктовой корзины — дороговизна.

По данным Института конъюнктуры, более половины потребителей в Эстонии согласны платить за органические продукты больше, но разница в цене не должны превышать 10-20%. Но в Эстонии разброс в ценах на обычные и экопродукты больше, пишет Maaleht.

Самые большой разрыв была в декабре в ценах на овощи и продукты из зерновых. Например, развесная органическая морковь стоила в магазине почти в пять, а картофель — почти в 3,7 раза больше, чем обычные.

Разница в стоимости органической и обычной пшеничной муки — 3,5 раза.

Сравнение цен на эко- и обычные продукты в розничной продаже в декабре 2016:

Обзор цен на рынках Эстонии: