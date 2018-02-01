Spotify расширяет свое присутствие в Эстонии

C 1 февраля мобильный оператор Tele2 начинает предоставлять своим клиентам услуги одного из самых популярных в мире музыкальных потоковых сервисов Spotify.

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, потоковое вещание является одним из наиболее простых и распространенных способов просмотра и прослушивания музыкального и видеоконтента.

”Мы рады, что теперь можем, по договоренности со Spotify, в течение 30 дней предоставлять клиентам приятную возможность бесплатно пользоваться услугами популярнейшего в мире потокового сервиса. Клиенты также смогут cвязать пакет Spotify Premium со своим телефонным счетом”, — сообщила К. Арон.

По окончании тестового периода клиенты смогут выбрать, как в дальнейшем прослушивать контент Spotify: бесплатно (вместе с рекламой) или за 6,99 евро в месяц (версия ”Premium”). Приложение совместимо с популярными операционными системами, и его можно использовать в любых устройствах от ведущих производителей, — смартфонах, компьютерах и планшетах.

На сегодня общее число пользователей Spotify составляет 140 миллионов человек, из которых 70 миллионов — платные подписчики. Каталог сервиса содержит свыше 30 миллионов музыкальных композиций.