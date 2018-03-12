Спикер Рийгикогу Эйки Нестор высказался против ”Северного потока-2”

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор присоединится к заявлению против ”Северного потока-2”, подписанному вчера в Вильнюсе спикерами парламентов Латвии, Литвы и Польши.

”Эстония считает ”Северный поток 2” политическим проектом, — сказал Нестор. — Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу”. Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в Европейский союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Европейского союза.

”В совместном заявлении парламентов выражается поддержка этим принципам, — сказал Нестор. — Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление. Причина, по которой я делаю это сегодня, — проста. Я подпишу от имени Эстонии лишь те заявления, с которыми ознакомился заранее. Заявление стало результатом сотрудничества между Литвой и Польшей. Сегодня утром я ознакомился с текстом заявления и решил к нему присоединиться”.

Вчера в Вильнюсе председатель Сейма Литвы Викторас Пранцектис, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце и маршал Сейма Польши Марек Кухциньский подписали заявление против строительства газопровода ”Северный поток 2”, который должен будет пройти по дну Балтийского моря.

В заявлении отмечается, что целью проекта ”Северный поток 2” является не диверсификация источников поставок газа, а увеличение энергетической зависимости Европейского союза, в особенности государств Центральной и Восточной Европы, от России и, в связи с этим, сохранение их уязвимости.