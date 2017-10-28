Спешите попросить! В ста барах Эстонии к алкоголю подают воду

К кампании ”Выпиваете — запивайте водой!” Союза производителей и импортеров алкогольной продукции (ATML), продвигающей культуру употребления алкоголя, присоединились уже 100 баров по всей Эстонии, которые можно узнать по почетной наклейке, подтверждающей их ответственное отношение.

Бары, получившие почетную наклейку ”Siin tarbitakse targalt 2017” (”Здесь алкоголь употребляют разумно 2017”), подают вместе с алкоголем воду, чтобы с помощью одной лишь этой меры уменьшить вред, вызываемый чрезмерным употреблением алкоголя, и продвинуть вперед культуру разумного употребления алкоголя в Эстонии. По оценке исполнительного директора Трийн Кутберг Союза производителей и импортеров алкогольной продукции, бары и заведения общественного питания, получившие почетную наклейку при присоединении к кампании, подают хороший пример и вносят ценный вклад в дело заботы о благополучии и здоровье людей. ”Все присоединившиеся бары и заведения общественного питания сделали социально ответственный шаг по направлению к культуре ответственного употребления алкоголя”, — отметила Кутберг посредством пресс-релиза..

”Нам крайне приятно видеть, что количество баров, присоединившихся к кампании, постоянно растет, и на сегодняшний день мы можем отпраздновать присоединение уже 100-го по счету бара. Совместно с другими барами, ресторанами и магазинам мы можем создать новую культуру употребления алкоголя, нацеленную на разумный подход, когда алкоголь употребляют с умом и ответственно”, — сказала Кутберг.

По словам Кутберг, кампания получила много положительных откликов от посетителей баров, и люди начинают все смелее и сами просить воду вместе с алкоголем. ”Информированность самих людей о возможности и необходимости просить подавать воду к алкоголю крайне важна для того, чтобы создать привычку, полезную для здоровья, которой следуют как в увеселительных заведениях, так и дома”, — констатировала Кутберг.

100-м по счету баром, присоединившимся к кампании, стал расположенный в Таллинне бар Kärbes Kitchen&Bar. Директор по маркетингу бара Тийна Стинт сказала, что хотя целью баров, как правило, является достижение как можно большего оборота, не менее важно, чтобы посетители чувствовали себя в баре хорошо. По ее словам, бар Kärbes Kitchen&Bar уже с самого своего открытия предлагает бесплатно водопроводную воду, и ее радует то, что такое поведение находит все больший отклик и в ходе данной кампании стало получать все большее распространение.

”Алкоголь — это напиток умных людей. При этом у каждого человека разная переносимость алкоголя, и бармену ее трудно оценить, вследствие чего крайне полезно обращать внимание людей на данную кампанию и исходя из этого предлагать каждому посетителю стаканчик воды между заказываемыми рюмками алкоголя”, — сказала Стинт.

По словам Трийн Кутберг, запивание алкоголя водой — это небольшой, но важный шаг в направлении того, чтобы ограничить чрезмерное употребление алкоголя и повысить культуру его употребления. ”Выпиваемая вода позволяет замедлить темпы употребления алкоголя и избежать ситуаций, когда люди при употреблении алкогольных напитков быстро пьянеют”, — отметила Кутберг.

Кутберг добавила, что данная кампания, предлагая людям пить воду, тем самым вводит в обиход практику, которая поможет принимать более разумные решения при употреблении алкоголя, однако изменение поведения людей и культуры употребления алкоголя все же требует длительной и систематической работы.

Информацию о том, как разумнее и безопаснее употреблять алкоголь, помогают распространять в Эстонии и крупнейшие розничные сети (Aldar, Coop, Maxima, Prisma и Selver), где на горлышки бутылок с крепким алкоголем вешают специальные бирки (некхенгеры), информирующие покупателей. Кроме того, розничные сети знакомят своих посетителей с кампанией и с помощью объявлений по громкой связи.

Перечень мест и больше информации здесь.