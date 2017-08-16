Специальность, которая объединяет в себе творчество и реальные науки

Вероятно, многие из тех, кто с большим энтузиазмом затевает у себя дома ремонт и затем потерянно бродит по строительным магазинам между полками с рулонами обоев и банками краски, очень быстро начинают сожалеть, что в свое время не учились на дизайнера интерьера.

В строительном магазине человек с удивлением узнает, что для реализации идей, которые казались такими удачными на красивых иллюстрациях из журналов по дизайну интерьера, не хватает ни знаний, ни навыков. Выпускница Евроакадемии по специальности «дизайн интерьера», а нынче востребованный дизайнер интерьера Маргот Вунк уже в детстве имела склонность к оформлению пространства – жизненное призвание Маргот помогла найти компьютерная игра The Sims.

Как ты поняла, что дизайн интерьера – это твое?

Сильный интерес к дизайну интерьера проснулся еще в детстве – я очень много времени посвящала компьютерной игре «The Sims». Окончив Ныоскую реальную гимназию, я узнала, что на факультете дизайна есть специальность «дизайн интерьера», и сразу поняла, что это – именно то, что мне нужно, ведь я искала специальность, которая объединяла бы в себе творчество и реальные науки.



Почему ты выбрала Евроакадемию? Больше нигде такой специальности не было?

Отчасти это было внутреннее чутье, а отчасти – исключительно рациональный выбор. В принципе в Эстонии обучаться дизайну интерьера можно в двух высших учебных заведениях. Я выбрала Евроакадемию, потому что мне понравилась идея небольшого университета. Я предполагала, что здесь подход к обучению будет несколько более персональным, и не ошиблась. Кроме того, программа обучения в Евроакадемии была более прикладной – это показалось мне практичным.

При получении специальности дизайнера интерьера, наверняка, важную роль играет практика. Ее было достаточно? Как она проходила?

Практики хватало. Первые годы многие из лекций проходили в салонах, где нас знакомили с техниками и материалами. Например, мы посетили центр красок Sadolin – там мы смогли попрактиковаться в использовании декоративных красок. Руку мы набивали не только в ателье, но и на свежем воздухе – например, малярную практику мы проходили в Эстонском музее под открытым небом. В последние годы обучения преобладали самостоятельная работа и специальная практика. Я уверена, на какую бы специальность ты не учился, важно, сколько усилия ты прилагаешь вне аудитории. Ты чего-то достигнешь только в той сфере, к которой у тебя страсть и ради которой ты готов также заниматься самостоятельной работой в свободное от учебы время.

Ты работала параллельно с учебой или нашла работу по специальности позднее?

Первые пару лет я работала с неполной нагрузкой, но не по специальности, а вот когда я училась на последнем курсе, пришлось открыть свою фирму, поскольку спрос на мои профессиональные услуги уже был. Мой опыт показывает, что учебу вполне возможно совмещать с развитием собственной фирмы и работой по специальности. Поначалу я предлагала только услугу планировки интерьера и создания технических схем. Пока я продолжала учиться, пользовалась возможностью спросить совета у преподавателей по вопросам, возникающим в ходе работы. На сегодняшний день я предлагаю полноценные проекты и роспись стен, а также занимаюсь дизайном мебели. Идея открыть свое дело параллельно с учебой оказалась отличной – университет предложил мне необходимую поддержку в вопросах, где я ориентировалась не идеально.

Что бы ты посоветовала абитуриенту, который будет поступать в Евроакадемию?

В первую очередь, на какую бы специальность и в какой бы университет человек ни поступал, следует четко определиться, чему он хочет учиться. Еще я бы порекомендовала иметь реалистичные ожидания. Многие считают, что, получив диплом, они будут обладать всеми возможными профессиональными знаниями. На самом же деле университет открывает возможности, но для того, чтобы чего-то добиться, необходимы самостоятельная работа, интерес и приложение усилий. Спросите себя, достаточно ли вы инициативны, чтобы по выходным и вечерам также развиваться профессионально. Если решите, что готовы – возьмите от четырех лет обучения максимум. Читайте, задавайте вопросы, ищите информацию, отправьтесь учиться по обмену, отправьтесь на практику за рубеж. Радость от работы придет только после того, как вы приложите достаточно усилий – ведь никому не нравится заниматься тем, чего он не умеет.

Ты считаешь, что небольшой частный университет может конкурировать с большими государственными ВУЗами по части качества образования?

За четыре года я успела поучиться в двух частных университетах – благодаря программе Erasmus и Евроакадемии я получила возможность год учиться в Европейском институте дизайна (Istituto Europeo di Design) в Барселоне. Сравнить частный университет с государственным мне сложно, ведь в государственном университете я никогда не училась, но вот чем качество образования в небольшом частном университете точно лучше, так это тем, что есть возможность отправиться учиться по обмену. В небольшом университете меньше конкурс для обучения по обмену, поэтому активный студент обязательно получит возможность отправиться профессионально совершенствоваться за рубеж.

У высшего прикладного образования есть какие-то преимущества перед степенью бакалавра?

На мой взгляд, обучение по конкретной специальности высшего прикладного образования, более практичный и надежный выбор с точки зрения будущей работы, в сравнении с получением степени бакалавра. Получив высшее прикладное образование ты уже обладаешь какими-то навыками, что облегчает выход на рынок труда. Это – основное и самое главное преимущество.

Полученное в Евроакадемии образование помогло тебе реализовать свои карьерные стремления?

Определенно. Поступая, я знала, что хочу открыть свою фирму и реализовать свое видение. На протяжение обучения я не упускала цель из вида и любой выбор я делала, исходя из своих планов. Например, я более серьезно подходила к общим предметам, имеющим отношение к предпринимательской деятельности. На протяжение одного учебного года я совершенствовалась за рубежом, чтобы получить представление о рабочих приемах и тенденциях на международном уровне. Есть такая поговорка – все дороги ведут в Рим. Дороги к пункту назначения бывают разные, но, если тебе известно, куда ты хочешь попасть, ты попадешь туда, какой бы путь ты ни выбрал. Я взяла от Евроакадемии максимум и люблю шутить, что Евроакадемия стала для меня шоссе в Рим.

На сегодняшний день Евроакадемия является единственным частным высшим учебным заведением в Эстонии, где любую из предлагаемых специальностей можно получить на трех языках – эстонском, русском и английском. Евроакадемия выбрала для себя, без сомнения, международное направление – на сегодняшний день в учебном заведении получают образование студенты более чем из 20 стран. Факультет охраны окружающей среды приглашает абитуриентов на собеседования для поступления на обучение по программам высшего прикладного образования и магистратуры (собеседования пройдут 16 и 23 августа в Таллинне в одном из зданий отреставрированного недавно бывшего казарменного городка Тонди по адресу Тонди, 55). Регистрация и дополнительная информация на сайте.