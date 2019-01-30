Специальная комиссия проанализирует использование резервов Больничной кассы и Кассы по безработице

По его словам, использование резервов для решения проблем государства с ликвидностью с формальной точки зрения также является нарушением Закона о Больничной кассе Эстонии и Закона о страховании по безработице. Он отметил, что законы позволяют лишь хранить средства, но не использовать их на покрытие текущих расходов. Министр должен инициировать проект закона, который разрешил бы соответствующее противоречие. ”Но вопрос касается скорее сути проблемы: почему объем резервов сокращается и почему в резерве ликвидности центрального правительства остались лишь средства, переданные на хранение другими лицами”, — сказал Сыэрд.

По словам члена специальной комиссии Инары Луйгас, обсуждение лучшего управления финансовыми потоками государства и их использования можно лишь приветствовать. ”В отличие от председателя комиссии я вижу ситуацию в менее мрачном свете”, — сказала Луйгас.

Она отметила, что в 2017 году Рийгикогу дополнил Закон о государственном бюджете положением, позволяющим Министерству финансов использовать переданные на хранение средства Больничной кассы и Кассы по безработице, в том числе и резервные средства. ”Согласно условию, все необходимые выплаты Больничной кассы и Кассы по безработице должны быть обеспечены в любой момент”, — отметила Луйгас.

По ее словам, проблема, на которую указала канцлер права, заключается в том, что регулирование Закона о Больничной кассе Эстонии и Закона о страховании по безработице является более узким, чем регулирование Закона о государственном бюджете. ”Канцлер права также рекомендовала законодателю в интересах правовой ясности согласовать соответствующие нормы. Так как выборы приближаются, нынешний состав парламента передаст выполнение этой задачи следующему составу. Эта мера необходима, чтобы избежать различное трактование законов”, — сказала Луйгас.

На заседание приглашены министр финансов Тоомас Тынисте и государственный контролер Янар Холм.