Специальная комиссия обсудила использование резервов Больничной кассы и Эстонской кассы по безработице

Сегодня специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета провела выездное заседание в Государственном контроле. Темой обсуждения стало приведение Закона о страховании по безработице и Закона о Больничной кассе Эстонии в соответствие с государственным бюджетом, сообщает преесс-слежба парламента.

”В законе необходимо четко установить, на каких правовых основаниях Министерство финансов имеет право использовать средства Больничной кассы и Кассы по безработице на счету государственного концерна”, — отметил председатель специальной комиссии Айвар Сыэрд.

”Помимо решения правового вопроса, также необходимо рассмотреть использование резервов в целом. Вопрос в том, не должны ли резервы Больничной кассы и Кассы по безработице на счету государственного концерна иметь тот же статус, что и, например, средства государственного стабилизационного резерва. Правила хранения, перевода и использования средств стабилизационного резерва гораздо строже, чем в отношении ликвидного резерва”, — добавил Сыэрд.

По оценке члена специальной комиссии Андреса Метсоя, закон должен иметь однозначное толкование. ”Принципы, из которых исходит правительство при управлении резервами, были установлены ранее, но закон должен иметь однозначное толкование”, –сказал Метсоя.

Государственный контроль представит свое мнение специальной комиссии в письменном виде к концу года.

На заседании также были представлены план работы Государственного контроля на 2017–2018 гг, информация о проведении аудитов и составлении выборок.