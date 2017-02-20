Специальная комиссия дала оценку обстоятельствам, связанным со сделкой с недвижимостью Arsenal

Сегодня на заседании специальная комиссия по борьбе с коррупцией дала оценку обстоятельствам, связанным со сделкой с недвижимостью Arsenal, и скрытому участию политиков в предпринимательстве.

По оценке председателя специальной комиссии Артура Тальвика, следует осудить скрытое участие бывшего политика в сделке с недвижимостью Arsenal.

”В данном случае мы имеем дело с поступком, который выглядит коррупционным и подрывает репутацию как Riigi Kinnisvara AS, так и публичной власти в целом, — сказал он. — Одновременное участие политиков в политике и предпринимательстве должно быть открытым прозрачным”.

В своем мнении комиссия также отмечает, что продажа государственного имущества со стороны Riigi Kinnisvara AS должна принести максимальный доход и что между покупателями должна быть конкуренция, которая положительно влияет на цену. Также следует взвесить возможность объявить неудавшимися тендеры по продаже имущества, в которых участвует лишь один участник.

Специальная комиссия обсудила обстоятельства, связанные со сделкой с недвижимостью Arsenal на заседаниях 23 и 26 января, а также 6 февраля.