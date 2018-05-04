Специалисты рассказали, какую стиральную машину выбрать

По словам Кулли, выбирать стиральную машину нужно по своей потребности, с оптимальной вместимостью. "Нет смысла покупать стиральную машину вместимостью 12 кг, если человек живет один, во-первых тратиться необоснованно большое количество воды и во-вторых она дорогая,”- говорит Кулли. Одиноким людям или паре рекомендуется приобрести машинку вместимостью 4–6 кг, которая также покроет потребность молодой семьи. Если в семье больше двух детей или есть подростки, лучше приобрести машинку с большой вместимостью. Кулли советует маленьким семьям машинку такой вместимости, которая не будет полупустой при стирке и не потратит впустую воду и электричество- так оптимизировав частоту стирок можно сэкономить на воде и электричестве.

Какие функции должны быть у стиральной машины?

У современных стиральных машин очень много функций, о которых еще 10 лет назад можно было только мечтать, по словам Кулли, чаще всего клиенты спрашивают о функции быстрой стирки.„Клиентов интересуют такие функции как стирка спортивной одежды, шерсти и функция пара, которая позволяет освежить белье без стирки,”- рассказывает Кулли, добавляя, что также важна функция таймера.

Если желаете бесшумную стиральную машинку, то Кулли рекомендует выбирать модели, которые меньше вибрируют и у которых есть функция выбора скорости отжима. Также советуем отдать предпочтение cтиральным машинам с высоким классом энергопотребления. „У большинства новых стиральных машин тихий мотор и технология экономного использования воды,” — добавил Кулли.

Какую выбрать центрифугу?

По словам директора по маркетингу Expert, перед покупкой стиральной машины стоит выяснить скорость центрифуги, сколько оборотов в минуту она делает, какая машинка больше всего подходит домашнему хозяйству. "Эффективность отжима показывает, сколько остается влажности в белья в конце стирки, у машин А-класса процент влажности должен быть меньше 45%. Проще говоря, это означает, чем быстрее скорость центрифуги, тем суше будет белье по окончанию стирки,” — объяснил Кулли. Поэтому он рекомендует отдать предпочтение машинкам А-класса, скорость центрифуги которых составляет 1600–1800 оборотов в минуту, это в свою очередь экономит время потраченное на сушку белья. Также Кулли советует покупать стиральную машину с функцией ступенчатого отжима белья, при которой не портится белье.

Стоит ли выбирать "умную" стиральную машину?

За смарт-холодильниками в последние пару лет на рынок пришли и смарт-стиральные машины. По словам представителя магазинов Expert большого спроса на них еще нет, но потребители следящие за последними новинками в технологиях отдают предпочтение именно таким машинкам. „Прежде всего смарт-технологии позволяют сэкономить время на стирку белья- например благодаря приложениям можно включить стиральную машину находясь на работе или улице,”-говорит Кулли. Также с помощью приложения можно поменять температуру воды, скорость отжима и задать другие параметры, которые на обычной стиральной машинке можно сделать только нажимая на кнопки машинки.

Эффект моющих средств зависит от качества воды, а не от стиральной машинки.

Хоть многие стиральные машинки и требуют использования специфических моющих средств, на самом деле, по словам представителя изготовителя моющих средств Mayeri Пии Май Касемаа, выбор порошка зависит от напора воды и ее жесткости, которая отличается в разных регионах Эстонии.