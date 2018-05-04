04.05.2018, 17:20

Специалисты рассказали, какую стиральную машину выбрать


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Специалисты рассказали, какую стиральную машину выбрать
PesumasinadFreeImages.com/peter lammers

Уже 80 лет автоматические стиральные машины заметно облегчают стирку белья, но с каждым годом стиральные машины становятся функциональнее и технологически более оснащеннее, поэтому, выбрать из сотен моделей подходящую, задача довольно сложная.

Какая машина лучше: с вертикальной или фронтальной загрузкой?

"При выборе стиральной машинки большую роль играет то, сколько места для нее есть в доме,”- комментирует директор по маркетингу магазинов Expert Йонас Кулли в пресс-релизе.

По словам Кулли, покупатели отдают предпочтение машинкам фронтальной загрузки, но это не значит, что машины вертикальной загрузки хуже. "Стиральные машинки вертикальной загрузки занимают гораздо меньше места и прекрасно подходят для узких ванных комнат. Еще пару лет назад в пользу машины вертикальной загрузки говорило и то, что во время стирки можно догрузить белье, но теперь стиральные машины фронтальной загрузки тоже обладают этой функцией,” — говорит Кулли.

Польза стиральных машин фронтальной загрузки в использовании ее поверхности вместо полки, на которой можно хранить например косметику, также машинку можно установить в кухонную мебель и использовать поверхность вместо стола. „Общее правило простое: в маленький дом разумно приобрести машинку с верхней загрузкой, а в большой с передней,”- подытожил выбор типа стиральных машин представитель магазинов Expert.

Насколько вместимой должна быть стиральная машина?

По словам Кулли, выбирать стиральную машину нужно по своей потребности, с оптимальной вместимостью. "Нет смысла покупать стиральную машину вместимостью 12 кг, если человек живет один, во-первых тратиться необоснованно большое количество воды и во-вторых она дорогая,”- говорит Кулли. Одиноким людям или паре рекомендуется приобрести машинку вместимостью 4–6 кг, которая также покроет потребность молодой семьи. Если в семье больше двух детей или есть подростки, лучше приобрести машинку с большой вместимостью. Кулли советует маленьким семьям машинку такой вместимости, которая не будет полупустой при стирке и не потратит впустую воду и электричество- так оптимизировав частоту стирок можно сэкономить на воде и электричестве.

Какие функции должны быть у стиральной машины?

ТОП

У современных стиральных машин очень много функций, о которых еще 10 лет назад можно было только мечтать, по словам Кулли, чаще всего клиенты спрашивают о функции быстрой стирки.„Клиентов интересуют такие функции как стирка спортивной одежды, шерсти и функция пара, которая позволяет освежить белье без стирки,”- рассказывает Кулли, добавляя, что также важна функция таймера.

Если желаете бесшумную стиральную машинку, то Кулли рекомендует выбирать модели, которые меньше вибрируют и у которых есть функция выбора скорости отжима. Также советуем отдать предпочтение cтиральным машинам с высоким классом энергопотребления. „У большинства новых стиральных машин тихий мотор и технология экономного использования воды,” — добавил Кулли.

Какую выбрать центрифугу?

По словам директора по маркетингу Expert, перед покупкой стиральной машины стоит выяснить скорость центрифуги, сколько оборотов в минуту она делает, какая машинка больше всего подходит домашнему хозяйству. "Эффективность отжима показывает, сколько остается влажности в белья в конце стирки, у машин А-класса процент влажности должен быть меньше 45%. Проще говоря, это означает, чем быстрее скорость центрифуги, тем суше будет белье по окончанию стирки,” — объяснил Кулли. Поэтому он рекомендует отдать предпочтение машинкам А-класса, скорость центрифуги которых составляет 1600–1800 оборотов в минуту, это в свою очередь экономит время потраченное на сушку белья. Также Кулли советует покупать стиральную машину с функцией ступенчатого отжима белья, при которой не портится белье.

Стоит ли выбирать "умную" стиральную машину?

За смарт-холодильниками в последние пару лет на рынок пришли и смарт-стиральные машины. По словам представителя магазинов Expert большого спроса на них еще нет, но потребители следящие за последними новинками в технологиях отдают предпочтение именно таким машинкам. „Прежде всего смарт-технологии позволяют сэкономить время на стирку белья- например благодаря приложениям можно включить стиральную машину находясь на работе или улице,”-говорит Кулли. Также с помощью приложения можно поменять температуру воды, скорость отжима и задать другие параметры, которые на обычной стиральной машинке можно сделать только нажимая на кнопки машинки.

Эффект моющих средств зависит от качества воды, а не от стиральной машинки.

Хоть многие стиральные машинки и требуют использования специфических моющих средств, на самом деле, по словам представителя изготовителя моющих средств Mayeri Пии Май Касемаа, выбор порошка зависит от напора воды и ее жесткости, которая отличается в разных регионах Эстонии.

При очень жесткой воде Касемаа советует использовать стиральный порошок. "В стиральном порошке содержится больше смягчителей, которые делают воду мягче, благодаря этому остается больше ферментов для растворения пятен,” — говорит Касемаа. При слабом напоре воды Касемаа рекомендует использовать гель для стирки, так как он растворяется лучше порошка. Также при режиме быстрой стирки рекомендуется использовать гель, так как капсула для стирки и порошок за короткое время могут не раствориться до конца.

По словам представителя компании Mayeri, на данный момент, доля геля для стирки на рынке больше, чем у обычного порошка. Изготовитель моющих средств считает, что продажи и капсул для стирки в скором времени вырастут. "Скорее всего новинок среди моющих средств на рынке не появится, никто не станет изобретать велосипед, потребителям будет предлагаться возможность использовать понравившиеся товары в разных вариантах,”- сказала Касемаа.

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