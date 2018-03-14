Специалист: увеличение экспорта из Эстонии в Финляндию представляется все более проблематичным

Эстонский экспорт в Финляндию по сравнению с другими крупными торговыми партнёрами отличается наибольшим разнообразием.

В прошлом году предприятия экспортировали из Эстонии в Финляндию товаров на 2,1 миллиарда евро, из которых 1,7 миллиарда евро — товары эстонского происхождения (18,5% процента всего экспорта Эстонии). Экспорт в Финляндию товаров, произведённых в Эстонии, вырос в текущих ценах на 9%. Примерно 2/3 этого роста приходится на четыре группы товаров, экспортируемых в Финляндию: электрическое и механическое оборудование, изделия из железа и стали, а также мебель. Среди десяти крупнейших торговых партнёров именно Финляндия — это та страна, в которую экспортируется самый широкий спектр товаров с самым хорошим распределением по видам: из 1210 товаров доля пяти самых крупных в прошлом году составила 21%, а доля первых двадцати была 50%.

Число предприятий, экспортирующих в Финляндию, выросло

В прошлом году экономический рост в Финляндии ускорился до 3 процентов. Выросший одновременно с этим спрос на импорт открыл перед предприятиями Эстонии новые экспортные возможности. В результате число предприятий, экспортирующих товары в Финляндию, за два года увеличилось до 1756. Это примерно четверть всех наших экспортирующих предприятий. В прошлом году большинство предприятий вывозили машины и механическое оборудование (431), изделия из пластика (412), а также продукцию из железа и стали (390). Самые большие средние цифры экспорта на каждое предприятие были в области электрооборудования и мебели; самые скромные показатели — у предприятий, занимающихся вывозом изделий из пластика и бумаги. И хотя экономический рост Финляндии в предстоящие два года замедлится, её спрос на импорт должен остаться высоким, и, по меньшей мере, на ближайшее время вклад Финляндии во внешний спрос Эстонии останется одним из самых больших.

Рыночная доля экспортированных из Эстонии товаров в Финляндии выросла

В прошлом году экспортируемые Эстонией товары немного потеряли свою долю на рыке Финляндии, но в целом за последние десять лет эта доля выросла. Если в 2007 году рыночная доля экспортированных Эстонией товаров составляла в Финляндии 2,4%, то к прошлому году эта доля выросла до 3,4 процента. В то же время рыночная доля товаров, которые Эстония импортирует из Финляндии, за этот период существенно не изменилась. В прошлом году она составила 14% всего импорта.

Ценовая конкурентоспособность товаров, экспортируемых Эстонией в Финляндию, ухудшается

Финляндия в последние годы успешно ограничила у себя рост расходов на рабочую силу. При этом производительность труда росла. Тем самым Финляндия сильно улучшила ценовую конкурентоспособность своей экономики. В Эстонии же расходы на рабочую силу росли значительно быстрее, чем в Финляндии, и наша ценовая конкурентоспособность ухудшилась по сравнению с Финляндией. Средний уровень цен эстонских товаров составляет 71% от цен Финляндии. И хотя средние цены эстонских товаров за последние десять лет не приблизились к финским ценам, за этим в основном стоит более быстрый рост цен на капитальные товары в Финляндии. А вот цены потребительских товаров у нас по сравнению с Финляндией повысились. Кроме того, в последние годы подорожали эстонские услуги, а если смотреть шире, на экономику в целом, то общий ценовой уровень ВВП Эстонии приблизился в последние годы к финским ценам.

Несмотря на то, что до полной конвергенции цен Эстонии и Финляндии ещё есть время, ценовая конкурентоспособность Эстонии по сравнению с нашими северными соседями понемногу ухудшается и наращивание рыночной доли экспортируемых нами в Финляндию товаров становится всё более трудной задачей. Следовательно, предприятиям следовало бы ещё больше инвестировать в разработку продукции и в капитал, увеличивающий производительность, улучшать на предприятии организацию труда и управления, повышать эффективность цепочек создания стоимости с тем, чтобы затормозить снижение ценовой конкурентоспособности наших товаров на рынке Финляндии.