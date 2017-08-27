Специалист рассказал, как принимаются решения о выдаче жилищных кредитов

Руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказала в интервью Eesti Päevaleht о том, как они принимают решения относительно того, кому давать кредит, а кому — нет.

Может ли ходатайствующий о кредите выставить перед банком свое финансовое поведение в более выгодном свете?

Банки профессиональны. Если финансовое поведение ходатая кажется хорошим, то так оно и есть. Банки анализируют период до одного года. Корректный возврат кредитного продукта указывает на то, что человек в состоянии исполнять свои обязательства.

Получается, что выплаченные в срок обязательства являются гарантией положительного решения по жилищному кредиту?

Наравне с другими критериями это является очень позитивным показателем.

Насколько досконально анализируется выписка со счета?

Ну, пальцем по строчкам никто не водит. Банк анализирует доход, его стабильность и обязательства. На выплаты по кредиту не должно уходить более 50% всего дохода. Остальное остается на повседневные расходы.

Закрытие кредитной карты или погашение малого кредита могут помочь сделать картину более привлекательной?

Если обязательство кратковременно обосновано и не является слишком большим для клиента, то это не проблема. Кредитную карту закрывать не надо, достаточно просто уменьшить ее лимит.

Почему может прийти отрицательное решение?

Если ответ негативный или отлагательный, то негативный ответ предполагает, что речь идет о платежном поведении, на основании которого при оценке рисков банк нашел, что сейчас о кредите говорить не приходится. В случае более мягкого, отлагательного варианта мы рекомендуем более посильную сумму кредита. Ее возможно изменить либо посредством увеличения самофинансирования, либо обращением взора в сторону вариантов другого ценового класса. Этот ответ является не отрицательным, а рекомендательным, для того, чтобы налоговое бремя не оказалось непосильным. Чтобы не получить отрицательного ответа, перед подачей ходатайства следует проговорить все детали.