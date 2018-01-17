Специалист рассказал, как обойти закон об алкоголе и его рекламе

Имеющий большой опыт в рекламной сфере творческий директор поведал, как обойти закон об алкоголе и рекламе алкоголя или хотя бы попытаться подвинуть границы, пишет Eesti Ekspress.

В своей дипломной работе Мадис Отс привел примеры и доказал, что при творческом подходе возможно многое.

Согласно закону, реклама алкоголя не должна описывать позитивную атмосферу и должна быть представлена нейтрально. Но путей обхода здесь много. Например, в рождественской рекламе Saku идет снег, который в определенный момент превращается в пузырьки. Поскольку напрямую не говорится, что речь идет об алкоголе, а завод производит и безалкогольные напитки, то доказать, что это пузырьки пива, практически невозможно.

Также закон позволяет описывать свойства, продукта: цвет, аромат и вкус, хоть и нейтрально. Само по себе описание продукта можно превратить в привлекательную рекламу, например: рубиново-красный, золотистый, ароматный и т. д.

Поскольку по закону можно и использовать и название продукта, то Отс предлагает давать некоторым алкогольным напиткам соответствующие названия в стиле ”Ароматный рождественский протер с приятным вкусом для темных зимних вечеров”.

Примечательно, что 69% респондентов, занимающихся производством или рекламой алкоголя, отметило, что установленные законом рамки, скорее, стимулируют и вдохновляют их искать выход из ситуации.

”Как и с табачными изделиями, рекламу алкоголя следует запретить. Именно так можно улучить этот закон. Нынешнее решение — это компромисс, и с точки зрения защитников производства это хороший результат”, — сказал рецензент работы юрист Расмус Раск.

По словам главы A. Le Coq Тармо Ноопа, многие думают, что рекламой производители пытаются привлечь новых потребителей, но на деле это не так. Задачей рекламы алкоголя, как утверждает Нооп, является перераспределение уже имеющегося рынка, представление новых продуктов и побуждению клиента к выбору другого бренда.

Новый закон вступит в ситу 1 июня.