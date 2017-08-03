Специалист: повторное использование продуктов — это растущая тенденция

Руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ сказал, что культура питания в Эстонии быстро меняется в лучшую сторону, и люди не только предпочитают органическую пищу, но и все чаще стараются избегать потери продуктов питания. Основным препятствием является отсутствие идей, касающихся повторного использования оставшейся еды, значится в пресс-релизе.

”Шеф-повар Rimi Йорген Кохал подарил нам много креативных идей о повторном использовании еды и избежании бессмысленных отходов. Для нас стало сюрпризом, что из остатков утренней каши можно сделать очень вкусные блинчики, а из скисшего молока — йогурт”, — сказал руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. ”Недавно проведенное исследование показало, что чаще всего в Эстонии выкидывают кашу. Но как прийти к тому, чтобы сделать что-то из остатков каши? Подогретая каша — это уже не то, так же, как и подогретый суп. Блины из каши звучат как сложное блюдо, но на самом деле с их приготовлением справятся все — просто нужно проявить смекалку”.

”Положительным можно считать тот факт, что для потребителей в Эстонии выкидывание еды — это табу, которое не является частью правильной культуры потребления”, — отметил Вайдо Падумяэ. ”Может быть, это немного неожиданное сравнение, но повторное потребление продуктов — это такая же явная тенденция, как и вторичное использование одежды. Вопрос не только в экономии денег, но и в экологической осведомленности и в ощущении того, что твое поведение разумно. Повторное использование означает приготовление нового блюда из оставшейся еды”.

”Мы не обязаны все съедать, если у нас нет аппетита. Зачастую это неразумно и вредно”, — добавил Вайдо Падумяэ. ”Однако, мы и не должны ничего выкидывать. Полностью избегать утилизации пригодной пищи вполне возможно. Еще 10 лет назад тех, кто предпочитал органические продукты, считали ”немного странными”, но сейчас это скорее норма. В розничной торговле должны укоренять эту норму как в самих товарах, так и в упаковке. Жизнь без полиэтиленовых пакетов — это жизнь без лишних отходов. Если в качественную (повторно используемую) упаковку кладут полноценную еду, то отходы не образуются”.