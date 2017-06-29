Специалист по питанию: эстонцы едят слишком много мяса

Специалист по питанию Rimi Катри Мерисалу выбрала из ассортимента 150 продуктов, которые нечасто попадают в корзину из-за того, что жители Эстонии недооценивают их пользу. Теперь на прилавках Rimi можно найти полезные для здоровья продукты, отмеченные табличкой „Rimi toitumisnõustaja soovitab”, говорится в пресс-релизе Rimi.

”Пищевая пирамида человека в Эстонии, к сожалению, зачастую перевернута — нижнюю часть пирамиды или ее фундамент составляют различные мясные изделия, сладости и подслащенные напитки, но эти продукты не нужны для удовлетворения базовых потребностей организма. При этом люди едят слишком мало зерновых, овощей, фруктов, ягод и не любят семена и орехи, хотя все перечисленные продукты лежат в основе пищевой пирамиды. Нездоровые пищевые привычки наглядно продемонстрированы в последнем проведенном среди населения исследовании о питании (2014). Мы полностью приняли во внимание эту информацию при составлении списка продуктов „Toitumisnõustaja soovitab”, — рассказала Катри Мерисалу. — В ассортименте, составленном консультантом по питанию, можно найти множество различных орехов и семян, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и корнеплодов. Все продукты „Toitumisnõustaja soovitab” подходят как детям и подросткам, так взрослым и пожилым людям”.

”Жители Эстонии едят очень много мяса — ветчину-колбасу, сосиски, сардельки, бекон, копченое мясо и все остальное, изготовленное из обработанного мяса. Многие из этих мясных изделий содержат излишек усилителей вкуса, сахара и соли. Разумеется, нужно внимательно читать надписи на упаковке мясных продуктов, особенно это должны делать люди, которые имеют проблемы с весом или какие-либо сердечно-сосудистые заболевания”, — отметила Катри Мерисалу.

”В списке нет ни одного продукта с добавленным сахаром — сахар не входит ни в одну необходимую пищевую группу. Нам достаточно фруктозы, содержащейся в овощах и ягодах. Все чаще в своей работе я сталкиваюсь с людьми, которые имеют сахарную зависимость и связанные с этим проблемы со здоровьем. Родители должны давать своим детям меньше сладкого и подслащенных напитков. В случае с малышами детьми это вообще должно быть запрещено”, — добавила Мерисалу.