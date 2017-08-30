Специалист: глубокая заморозка — хороший способ избежать ненужной утилизации пищи

Исследование на тему потребления пищи Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды показало, что в первую очередь житель Эстонии старается избегать утилизации продуктов с помощью планирования объемов пищи. О том, как правильно сохранить еду для следующих приемов пищи, и о пользе глубокой заморозки думают значительно меньше, сказано в пресс-релизе центра.

”Проведенное нашим институтом исследование показало, что житель Эстонии старается составить свою продуктовую корзину, исходя из числа и объемов планируемых приемов пищи, однако несмотря на это, еду часто выкидывают”, — сказала старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Эвелин Пийрсалу. ”Зачастую это происходит из-за того, что купленная или приготовленная еда застаивается в холодильнике и пропадает. Люди забывают, что почти все продукты можно хранить в глубокой заморозке: срок хранения еды увеличивается, а качество не страдает”.

”В общем и целом, жители нашей страны не часто используют морозилку — считается, что кроме ягод, грибов и мяса больше ничего туда класть не стоит”, — отметила Эвелин Пийрсалу. ”Приготовленную еду замораживают довольно редко, но как раз это и стоит делать: остаток супа, рагу или других блюд можно порционно заморозить, и потом дети смогут разогреть это на обед после школы, а взрослые — взять на работу”.

”В случае с заморозкой не стоит бояться, что количество витаминов или полезных веществ в пище значительно уменьшится. При этом важно помнить, что замороженную еду тоже необходимо употреблять в разумные сроки, то есть в течение нескольких месяцев. Замораживая продукты, лучше использовать многоразовую упаковку и подписывать дату”, — рассказала Эвелин Пийрсалу.