Специалист: девять советов, как сократить расходы на питание

Расходы на питание составляют в среднем четверть от доходов семьи. Поэтому в условиях постоянно растущих цен на продукты важно отнестись к этой строке расходов в семейном бюджете более внимательно. Пересмотрев и изменив привычный выбор покупаемых продуктов, можно на них значительно экономить, значится в пресс-релизе.

Институт частных финансов предлагает вашему вниманию 9 советов, которые вы, возможно, уже слышали, но если будете следовать им сознательно, сможете сохранить практичность при планировании расходов на питание и управлении тратами.

1. Узнавайте о льготных предложениях

В продуктовых магазинах часто бросаются в глаза жёлтые или оранжевые ценники, предлагающие тот или иной товар по сниженным ценам. Не спешите бездумно класть товар с ”жёлтым ценником” к себе в корзину, на самом деле, он может быть даже дороже аналогичного товара рядом с ним, который продаётся без каких-либо кампаний. Льготная цена не всегда означает экономию. Если этот товар Вам не был нужен, его покупка — это дополнительный расход.

2. Составляйте список покупок и ходите в магазин один раз в неделю

Вы сможете избежать импульсивных покупок, если будете составлять меню на неделю и в соответствии с ним составлять список покупок. Строго придерживаясь этого списка, Вы сможете избежать ненужных покупок в виде товаров по кампаниям. До того как идти в магазин, на всякий случай окиньте взглядом запасы в кухонных шкафах, холодильнике и морозильнике. Иногда это помогает сократить список покупок и сэкономить.

3. Делайте покупки в одиночку

Если есть возможность, старайтесь ходить в магазин в одиночку, без детей. Это поможет избежать импульсивных покупок. Если это невозможно, договоритесь с детьми о покупке чего-то, что им хочется, заранее. Так Вы избежите того, что соблазны, разложенные на полках на уровне детских глаз, окажутся у Вас в корзине, и Вам не придётся вести неловкий диалог у кассы.

4. Сравнивайте цены

Кроме цены за упаковку всегда смотрите на цену за килограмм или литр (она указывается на ценниках мелким шрифтом) и сравнивайте с ценой аналогичных товаров. Обращайте внимание на товары, расположенные на верхних и нижних полках. Часто более дорогие товары выкладываются на уровне глаз, поэтому стоит немного расширить горизонт. Кроме цены имеет смысл сравнивать состав продуктов — то, из чего они изготовлены. Это позволяет убедиться в качестве.

5. Ходите в знакомые магазины

Исследования свидетельствуют о том, что когда Вы попадаете в ”чужой” магазин, высока вероятность того, что Вы положите в корзину то, что изначально не собирались покупать. Поэтому старайтесь делать покупки в ”своём домашнем” магазине, в проходах которого Вы лучше ориентируетесь. К тому же это помогает экономить время.

6. Слушайте в магазинах свою музыку

Как правило, в магазинах играет спокойная фоновая музыка, которая вызывает желание двигаться медленнее.* Чем медленнее Вы идёте по проходу, тем выше вероятность, что увидите на полках что-то ненужное, что незаметно перекочует к Вам в корзину. Так что слушайте энергичную быструю музыку.

7. Не ходите в магазин на голодный желудок

Мы склонны принимать нерациональные решения, когда голодны. Поэтому ходите в продуктовые магазины на сытый желудок. Если окажетесь в магазине на голодный желудок, положите в рот мятную конфетку или жевательную резинку. Это поможет Вам удержаться от соблазна и пройти мимо прилавка с булочками.

8. Готовьте сами, покупайте оптом

Даже в небольшой семье при покупке повседневных товаров стоит отдавать предпочтение большим упаковкам. В малых количествах целесообразно покупать только развесные продукты. Например, значительную часть стоимости 150-граммовой пачки ветчины составляют расходы на упаковку. Если Вы хотите экономить, избегайте полуфабрикатов и готовых продуктов, потому что еда, которую Вы приготовите сами, в общем случае обойдётся дешевле.

9. Отличайте желаемое от необходимого

Если хотите определить, где проходит граница между эмоциональными желаниями и реальными потребностями, прежде чем сделать покупку, стоит задать себе вопрос: ”Мне это действительно надо? И что будет, если я это не куплю?” Этот контрольный вопрос поможет избежать некоторых эмоциональных покупок. Кроме того, проанализируйте Ваши покупательские привычки, чтобы выяснить, какие слабости слишком часто облегчают Ваш кошелёк.