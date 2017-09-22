Спа-центр в Hilton Tallinn Park получил престижную награду

Eforea spa в отеле Hilton в Таллинне недавно получил известную награду World Luxury Spa Awards (WLSA). Eforea spa был назван лучшим спа в отеле бизнес-класса в Восточной Европе и лучшим новым спа, сообщает Hilton Tallinn Park.

По словам директора Eforea spa Бригиты Сепп, награда стала самым высоким признанием, которую можно получить в мире спа.

”Для спа-центров это „Оскар”, означающий знак качества на мировом уровне. Эта награда подтверждает, что высокое качество нашего обслуживания и уютная атмосфера спа относит нас к числу топовых спа-центров мира”.

”Мы конкурировали с ранее награждавшимися спа в Баку, Москве и других городах. Работать всего полтора года и получить такую награду — это вселяет еще большие ожидания. Следующая цель — победить во всей Европе”, — добавила Сепп.

Цель программы наград World Luxury Spa Awards — выделить и отметить спа с инновативным подходом, высоким качеством и стандартом обслуживания по всему миру. World Luxury Spa Awards оценивает спа в 32 категориях. Номинировать спа могут как гости, так и сами спа. Голосование проходит в интернете, на сайте WLSA. Проголосовать могут все люди по всему миру.

Eforea spa — это бренд спа сети отелей Hilton Worldwide. eforea spa находится на втором этаже Hilton Tallinn Park, открыт ежедневно с 7 до 22. В мире насчитывается 30 eforea spa в 17 странах.