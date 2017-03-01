Созрели для снижения. Как Минфин Латвии хочет сделать из страны налоговый рай

Во вторник, 28 февраля, Министерство финансов Латвии представило на суд Национального трехстороннего совета по сотрудничеству план масштабной налоговой реформы, одной из главный целей которых является снижение налогового бремени на рабочую силу.

ак признали чиновники, на данный момент оно слишком велико, особенно для получателей низких зарплат. Помимо этого, Минфин обещает новый подход к налогообложению предприятий и улучшение жизни пенсионеров. Латвийский Delfi предлагает ознакомиться с основными идеями "налогового рая", врата в который начнут приоткрываться в 2018 году.

Министерство отмечает, что данная реформа не является "ноу-хау", разработанным лишь представителями ведомства, а включает в себя предложения Банка Латвии, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, и других организаций.

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На что замахнулись авторы реформы:

Изменить размер минимальной заработной платы

Ввести пониженную ставку подоходного налога с населения

Изменить размер дифференцированного необлагаемого минимума

Увеличить размер необлагаемого минимума для пенсионеров

Расширить применение реверсного налога на добавленную стоимость (НДС), основная ставка которого останется на уровне 21%

Повысить акцизный налог

Поднять ставки налога на азартные игры и лотереи

Упорядочить систему кадастровой оценки, которая лежит в основе налога на недвижимость.

Ставка налога на гонорар и для самозанятых составит 25%

Будет сохранен налог на микропредприятия, но уменьшен порог оборота до 40 000 евро

Рефинансированная прибыль предприятий освобождается от налогообложения и др.

Действующий режим vs. предложения Минфина

Ставка подоходного налога с населения

Сейчас: действует единая ставка — 23%.

Предложение: установить две ставки — 20% для доходов до 45 000 евро в год (или до 3 750 евро в месяц) и 23% — для более высоких доходов, одновременно отменив налог солидарности, который будет заменен другими социальными выплатами.

Минимальная зарплата

Сейчас: 380 евро

Предложение: повысить минимальную зарплату до 430 евро.

Дифференцированный необлагаемый минимум

Сейчас: от 40 до 130 евро

Изначально предполагалось, что в 2018 году основная ставка должна была составить 40 евро, которая автоматически учитывается при налогообложении зарплаты. Для маленьких доходов предусмотрен дополнительный необлагаемый минимум — 1 380 евро в год или 115 евро в месяц.

Предложение: от 0 до 300 евро.

К минимальной заработной плате в 430 евро (см. выше) будет применяться необлагаемый минимум в размере 300 евро, то есть подоходный налог (20%) будет взиматься только со 130 евро. Чем выше зарплата, чем ниже необлагаемый минимум, который при доходе от 1 350 евро в месяц применяться не будет.

У пенсионеров свои льготы

Сейчас: 235 евро в месяц

К зарплате пенсионера не применяется дифференцированный минимум, а установлена своя ставка необлагаемого минимума — 2820 евро в год или 235 евро в месяц. Поэтому пенсионеры, у которых пенсия менее 235 евро в месяц и которые работали, за последний год (или три последних года) могут подать декларацию и вернуть часть переплаченного подоходного налога.

Предложение: 300 евро в месяц

Условия сохраняются.

Примеры. Как будет работать новая система?

Министерство финансов настаивает на привлекательности налоговой реформы. В особенности для жителей с низкими доходами и иждивенцами. Но, судя по предложенным министерством примерам, в большем выигрыше будут бездетные жители, нежели работающий с двумя детьми.

Минимальная зарплата

В этом году при минимальной зарплате в 380 евро человек на руки получает 288,70 евро, а в будущем году, когда минималка должна вырасти до 430 евро, ежемесячные доходы должны вырасти до 367,90 евро, то есть "чистая прибыль" составит 79,20 евро в месяц.

Если же при минимальной зарплате у работника еще есть два ребенка (иждивенца), то его ежемесячный заработок составит 384,90 евро вместо 353,1 евро. Выходит, что разница всего 31,7 евро в месяц, хотя для бездетных — 79,20 евро.

Брутто-оклад в 700 евро

Сегодня люди с окладом в 700 евро на руки после уплаты налогов получают 503,40 евро, а в будущем году — 544,10 евро (+40,6 евро в месяц), а при том же заработке и двух иждивенцах доход увеличится только на 30,1 евро — с 583,90 до 614,10 евро в месяц.

Брутто-оклад в 1000 евро

И вновь в большем выигрыше окажутся жители без иждивенцев, в этом случае на руки в будущем году они будут получать по 739,10 евро (в этом году — 704,80 евро), то есть на 34,30 евро в месяц больше.

Если же у работника есть два иждивенца, то в будущем году его зарплата после уплаты налогов составит 809,10 евро (в этом году — 785,30 евро), то есть на 23,80 евро в месяц больше.

Брутто-оклад в 1500 евро

Сегодня жители с таким окладом на руки получают по 1047,50 евро, а в будущем году, исключительно за счет снижения ставки подоходного налога с 23% до 20%, — 1074 евро, то есть плюс 26,50 евро в месяц "чистыми".

Меньшая добавка ожидает работающего с двумя детьми — всего 16 евро на руки в месяц (в 2017 году — 1128 евро, в 2018 году — 1144 евро).

Или сейчас, или через 8 лет. Почему Латвии срочно нужна реформа

Представляя документ об изменении налоговой политики министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявила, что начать претворение реформ в жизнь нужно начать как можно быстрее. Наиболее реальным вариантом является 2018 год.

По ее словам, именно сейчас подходящий момент для внесения изменений в налоговую политику, поскольку в 2018 и 2019 гг. латвийскую экономику будут разогревать фонды ЕС, что немного смягчит удар новой налоговой политики по госбюджету.

"Если мы не изменим налоговую политику сейчас, то сможем вернуться к этому вопросу только через восемь лет", — пояснила Рейзниеце-Озола.

Что касается размеров фискального влияния реформы на бюджет 2018, то премьер-министр Марис Кучинскис предположил, что он может составить более 100 миллионов евро. В свою очередь, бывший глава правительства Ивар Годманис в интервью Латвийскому телевидению предсказал, что в течение последующих 2,5 лет налоги "придут обратно". При этом политик отметил, что в Латвии "ожидается трудный этап".