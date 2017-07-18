”Сознательный обман!” Почему оператор продает устройства, которые после окончания договора бесполезны?

В редакцию обратился обеспокоенный читатель, по словам которого, Viasat AS продает в рассрочку дигибоксы, с которыми после ухода из фирмы делать нечего.

”Viasat кодирует эти устройства так, чтобы смотреть каналы можно было только по их карте”, — пишет читатель. ”Сознательный обман!” — возмущен он.

По словам руководителя по связям с общественностью Viasat AS Карин Лаурима, при подключении к Viasat у клиента есть три возможности: воспользоваться своим дигибоксом, взять в лизинг или приобрести новый у Viasat и использоваться дигитальный модуль CAM. ”Последнее означает, что устройства вообще не нужны”, — говорит он.

Когда клиент прекращает договор с Viasat, то он должен вернуть карту доступа к просмотру и может вернуть также дигибокс. ”Что касается просмотра разных телеканалов после окончания договора с Viasat, то с дигибоксом SD можно без карты доступа смотреть распространяемые свободно спутниковые каналы”, — сказала она. Лаурима пояснила, что, к примеру, каналы TV3 и Kanal 2 свободно по спутнику не распространяются, поэтому смотреть их посредство дигибокса Viasat невозможно. Если у клиента дигибокс HD, то без карты он смотреть находящиеся в свободном доступе спутниковые каналы у него не получится. ”Это можно сделать лишь в случае, если клиент оплатил неустойку”, — добавила она. С пакетами Viasat Kuld и Viasat Teemant устройство идет бесплатно. Клиенты Hõbepakett имеют возможность либо выкупить дигибокс за 89 евро, либо взять его в лизинг.