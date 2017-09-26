Создатели Rail Baltic: предприниматели в своей риторике отклоняются от принципа нейтральности

"Благодарим ARB за вопросы, которые позволяют еще раз показать методики и и ход расчетов исследования окупаемости Rail Baltic. Rail Baltic — крупнейший совместный проект стран Балтии за все времена и понятно, что сложность этого предприятия может вызвать дополнительные вопросы", — пишет в своем ответе на открытое письмо предпринимателей Прийта Хумала, Иллимара Пауля, Рауля Вибо и Карли Ламбота фирма RB Rail AS.

"Анализ окупаемости Rail Baltica Global Project длился полтора года, и при этом, вдобавок к поставленным сторонами исходным задачам, следовали также соответствующему руководству Еврокомиссии о проведении анализов окупаемости инвестиционных проектов. Проведение анализа окупаемости постоянно контролировали управляющий комитет из трех стран Балтии и внешний эксперт, чтобы анализ окупаемости соответствовал требованиям Еврокомиссии", — подчеркивают создатели Rail Baltic.

"При сборе исходных данных использовали интервью и, например, данные Eurostat. Также твердо следовали принципу, что анализ должен сохранять беспристрастность и воздерживаться от предвзятых предположений. В то же время ARB в своей риторике предпочла подходящие именно им сценарии будущего, которые отклоняются от принципа нейтральности подобных исследований", — заявляют они.

Как отмечает RB Rail AS, в вопросах ARB можно прочитать утверждение, что тяжелые грузовики были бы для Эстонии более экологичными и экономически выгодными, чем быстрое железнодорожное сообщение с Европой и Северными странами.

Фирма заверяет, что они во всех отношениях открыты для продолжения дискуссии на тему расчета окупаемости Rail Baltic и готовы ответить и рассмотреть различные вопросы содержательным и двигающим дискуссию вперед образом.

С ответами RB Rail AS на вопросы предпринимателей можно ознакомиться здесь.