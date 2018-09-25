25.09.2018, 09:20

Создатели Instagram уходят из компании. Что ждет популярную соцсеть?

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bbcrussian.com
EST 1
23091741
23091741Foto: Jaap Arriens, Jaap Arriens/Sipa USA

Основатели фотосервиса Instagram, которым последние шесть лет владеет Facebook, объявили об уходе из компании.

Предприниматели основали Instagram в 2010 году, а в 2012 году популярный сервис купил за миллиард долларов Facebook.

Аналитики называют Instagram одним из лучших, если не самым лучшим приобретением Марка Цукерберга и надеждой Facebook.

Основатели Instagram не назвали причин отставки, но не исключено, как предполагают американские СМИ, что причиной ухода предпринимателей стали трения с руководством материнской компании.

По словам исполнительного директора Instagram Кевина Систрома, им нужен таймаут, чтобы вновь сосредоточиться на "любопытстве и креативности".

"Сейчас мы готовы к новой главе в нашей жизни. Чтобы создать что-то новое, нам нужно понять, что нас вдохновляет и сопоставить это с тем, что нужно миру. Вот этим мы и займемся", — сказал в заявлении Систром.

Цукерберг пожелал Систрому и Кригеру "всего хорошего", добавив, что с нетерпением будет ждать новые плоды их творчества.

После ухода основателей будущее фотоприложения туманно, пишет New York Times. Неясно, кто возглавит компанию, и удастся ли новому руководителю продолжить историю успеха бренда.

Не только Instagram

Весной этого года об уходе из одного из самых популярных в мире мессенджеров WhatsApp, с 2014 года принадлежащего Facebook, объявил создатель и руководитель сервиса Ян Кум.

Как писала Washington Post, у Яна Кума был затяжной конфликт с руководством Facebook: и Кум, и другой основатель WhatsApp Брайан Эктон были недовольны тем, как социальная сеть обходится с данными пользователей.

Бриллиант в короне

Выпускники Стэнфордского университета Систром и Кригер основали Instagram в 2010 году.

В апреле 2012 года Facebook приобрел фотосервис за миллиард долларов.

Систром говорил тогда, что решение о продаже компании было легким. "Бесконечно много примеров того, как Facebook помог нам развиваться и расти дальше", — говорил он.

Число пользователей Instagram превышает 1 млрд человек. Благодаря молодой аудитории фотосервиса Facebook сумел восполнить потери, которые понесла сеть от оттока пользователей в Snapchat.

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