Создатель смайлика Скотт Фалман: это самая "ботанская" штука на свете!

Время рождения смайлика известно с точностью до минуты. 19 сентября 1982 года в 11:44 утра Скотт Фалман, профессор Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, отправил коллегам электронное сообщение, в котором предложил использовать смайлик (эмотикон) для выражения эмоций в сетевом общении.

В 2017 году символ, определивший дальнейшее развитие интернет-культуры и ставший неотъемлемой частью электронного общения, празднует свое 35-летие. Скотт Фалман рассказал Русской службе Би-би-си, как его изобретение изменило мир и его жизнь.

Первый в интернете

"Это был 1982 год — очень давно. Я был молодым профессором в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге. Компьютеры тогда сильно отличались от современных: текстовые терминалы, англоязычный набор символов, никакой кириллицы или японских иероглифов.

Мы могли отправлять друг другу имейлы, у нас как раз появился ARPANET — прообраз интернета, созданный министерством обороны США. Он позволял общаться с коллегами из других университетов. В 1982 году к нему была подключена, наверное, дюжина университетов.

Прежде всего мы создали социальное медиа — электронный бюллетень, куда каждый мог отправлять сообщения. Он был похож на современный Facebook, но без изображений, селфи или видео — просто текст.

Существовали доски объявлений различной тематики и одна — для общения на общие темы университетского сообщества. Поскольку сообщество состояло в основном из "ботаников", в общении было много специфического юмора и сарказма.

Моментально появился "флейм" — спор ради спора. Все заражались бессмысленным выяснением отношений и забывали, о чем изначально шла дискуссия.

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Как-то раз мы обсуждали, что произойдет, если лифт пустится в свободное падение. Как "ботаники" мы начали выдвигать разные теории. Дезориентирует ли это птицу внутри лифта? А если внутри будет горящая свеча, потухнет ли она? Ведь там не будет потоков воздуха, чтобы поддерживать пламя.

Кто-то сказал: если бы на полу была лужа ртути, она бы стала сферой и поднялась в пространстве. Другой в ответ пошутил, что из-за недавних физических экспериментов с ртутью следует избегать университетский лифт.

И тут пришел администратор и сказал: "Это не смешно! Кто-то может подумать, что это правда, когда увидит это ваше сообщение. Люди не поймут, что это шутка".

Как обозначить шутку в интернете? Первое предложение было — использовать звездочку в заголовке сообщения. Но что такое звездочка, она же может значить все, что угодно. Тогда я написал: можете не воспринимать меня серьезно, но разве на клавиатуре нет символов, которые бы лучше отображали шуточное настроение? Я вспомнил, что в 1960-е были популярны воздушные шары и футболки с улыбающимся лицом. Мы можем воспроизвести это лицо символами на клавиатуре!

Я предложил использовать двоеточие, минус и закрывающуюся скобку :-). И еще открывающуюся скобку для изображения грусти :-(.

На все про все ушло 10 минут моей жизни в 1982 году, 35 лет назад. Я думал, что это развлечет десяток людей, которые принимали участие в онлайн-дискуссии, и на этом все. Но мое предложение получило хождение сначала в Карнеги-Меллон, затем через электронную почту заразило Массачусетский технологический, Стэнфорд и другие университеты.

Незадолго до этого военные решили расширить ARPANET и передали его в распоряжение Национального научного фонда США. Сеть стала гражданской, доступной для других университетов. Новым участникам мы отправляли приветственные письма: "Добро пожаловать в интернет!", некоторые из этих писем содержали смайлики.

Люди начали изобретать свои вариации смайликов вплоть до того, что появились смайлики, изображающие Авраама Линкольна, Санта-Клауса и папу Римского. И даже смайлик, изображающий всех перечисленных, поедаемых питоном!

На улицах были танки, в ответ мы получили :-)

Смайлики начали завоевывать мир: Соединенное Королевство, Европа, Япония… Россия подключилась значительно позже. В 1991 году, когда была попытка переворота, мы посылали своим русским друзьям сообщения: "О мой бог, вы там в порядке?". И в ответ приходили смайлики. Это было круто! Я думал: "Ого, как далеко они зашли!". Они проникли в культуру страны, с которой у нас почти не было контактов в то время.

Во всех культурах смайлик означает одно и то же. Он универсален. Откуда бы вы ни были, если вы улыбаетесь, ваш рот вот так растягивается. Нет такого, что вы счастливы, а у вас грустная улыбка. Что мне очень нравится в оригинальном смайлике: он только про улыбку. Это улыбка не белого и не чернокожего человека, не китайца, не мужчины и не женщины.

Правда, в разных странах смайлик эволюционировал по-разному: японцы придумали эмодзи. Лично мне они не нравятся: чтобы нарисовать маленькую тупую картинку особой креативности не нужно.

Я не припомню, чтобы я намеренно отправил хоть одно эмодзи в своей жизни. Разве что в качестве иллюстрации: посмотрите на этих дураков! Может быть, это возрастное. В основном тинейджеры фанатеют от языка эмодзи, мне лично текстовые смайлики нравятся больше. Может быть, потому что я их придумал.

Тот тип смайлика, который используют в России, — с множеством закрывающихся скобок :))) — напоминает мне человека с множеством подбородков.

В своей повседневной электронной переписке я использую оригинальные смайлы, а также тот, что хотел бы изобрести, но не изобрел: подмигивающий с точкой с запятой ;-). И еще кричащий смайл, который отражает мое настроение при отправке некоторых электронных посланий. Типа: "Боже, что наше правительство учудило на этой неделе :-O".

Помню, что использовал смайл буквально вчера [14 сентября], на [сервисе обмена знаниями] Quora, где часто отвечаю на вопросы.

Археология смайла

Я понятия не имел, что смайлик станет таким популярным. Я даже не сохранил копию своего изначального сообщения: пришлось покопаться в архивных лентах [в 1980-е компьютерные файлы записывали на магнитные ленты], чтобы найти дискуссию про падающий лифт. Это была та еще археологическая экспедиция!

Мой друг Майк Джонс из Microsoft профинансировал и возглавил этот проект в 2001 году, в нем приняла участие еще дюжина человек. Нужно было найти устройство для чтения этих лент. А еще компьютер и программное обеспечение, чтобы продемонстрировать их содержимое.

Мы нашли изначальное сообщение в 2002 году, спустя несколько месяцев поисков. Люди по-прежнему спорят, был ли это первый смайл. Я же утверждаю, что это был прецедент или один из первых примеров использования смайла в ARPANET, по сути, в интернете.

По-моему, первым "смайлом" в английском языке был восклицательный знак. Этот знак передает эмоции, удивление, волнение или делает акцент на высказывании. Это может быть никак не выражено в тексте, но вы видите восклицательный знак и понимаете интонацию. Так что это лучший кандидат на первый "смайлик".

Прежде на публичных выступлениях я говорил, что ни гроша не заработал со смайлика. Однажды один парень вышел и дал мне пять центов в качестве благодарности за изобретение. Теперь я говорю, что не заработал и миллиона долларов за свое изобретение!

Если бы смайлик был запатентован и за его использование пришлось бы платить деньги, никто бы не стал его использовать. Или люди бы просто игнорировали это требование и продолжали использовать смайлик. Так что он остается моим маленьким подарком миру, совершенно бесплатным.

"Ботанская" штука

Я уже смирился с тем, что, когда умру, мой некролог начнут словами: "Скотт Фалман, который изобрел первый смайлик". Поначалу меня беспокоило, что я известен больше как создатель смайлика, нежели как исследователь искусственного интеллекта. Но потом я решил, что это даже весело быть немного знаменитым в чем-то, даже если это не дело, которому я посвятил всю жизнь.

Мы представляем, что по мере того, как искусственный интеллект будет становиться все "человечнее" в своих способностях, у него будут проявляться человеческие эмоции. По-моему, на это нет оснований, если только мы не заложим эмоции в систему искусственного интеллекта.

Люди, которые работают с пользовательскими интерфейсами, понимают, что хотя компьютер и не способен на эмоции, неплохо было бы научить его распознавать эмоции. Чтобы исходя из выражений лица пользователя, они понимали, расстроен ли он или хорошо проводит время. И тогда при определенных обстоятельствах компьютер мог бы начать использовать смайлы. Но не потому что сам "додумался" до таких эмоций, а потому что он был запрограммирован на это.

Мой статус изобретателя смайла позволил мне побывать во многих местах и выступить на многих мероприятиях. Недавно журнал Wired пригласил меня на фестиваль, который проходил в Палаццо Веккьо — старинной ратуше в центре Флоренции. И я стою в этом большом зале, а вокруг — шедевры Ренессанса, фрески, произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело. А я рассказываю о самой "ботанской" штуке, которую можно вообразить, — о смайлике. Это было как сон. Такого не могло быть!

Недавно я услышал интересную историю от того, кто учит детей-аутистов. Эти дети испытывают трудности в общении с другими людьми. Некоторые дети-аутисты предпочитают общаться друг с другом через компьютеры, даже находясь в одной комнате. Они обмениваются сообщениями, а потом общаются лицом к лицу. Их учитель рассказывает, что они постоянно используют смайлики. То, за что обычно критикуют смайлики — упрощение коммуникации, упрощение эмоций, — в их случае именно то, что нужно.

Детям-аутистам нужен этот способ сказать "да, я счастлив", не вступая в полное эмоциональное взаимодействие с собеседником, которое им трудно выдержать. Иногда и мне его трудно его выдержать, так что это замечательно!"

О том, что необходимо графическое выражение эмоционального состояния человека, в 1969 году в одном из своих интервью сказал писатель Владимир Набоков: "Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку, — какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос".