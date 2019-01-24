24.01.2019, 18:35

Создатель Angry Birds научит эстоноземельцев, как развивать свой бизнес


rus.delfi.ee
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Angry Birdsi filmi esitlus
Angry Birdsi filmi esitlusFoto: Karli Saul

Красная спортивная куртка с изображением птицы символизирует победный марш творчества и денег, и руководитель Rovio Entertainment — компании-создателя Angry Birds — Микко Сетяля, прибудет в марте в Таллинн на форум, посвященный интернет-торговле, чтобы рассказать об этом.

Дипломированный инженер Микко Сетяля, представитель писательской династии Сетяля и Кронов, кажется жителям Эстонии особенным, поскольку его семейные связи простираются до входившей в творческое объединение Noor Eesti финско-эстонской писательницы Айно Каллас.

Первая книга Сетяля, получившего премию экономической культуры Helsingin Sanomat за поэзию на тему предпринимательства, вышла в 1990 году и носила название Windows. Она стала первой книгой о Windows на финском языке.

Руководитель североамериканской дочерней фирмы Rovio, ныне проживающий в Лос-Анджелесе, во время своего выступления в Котле культуры расскажет, как сделать компанию крупной и держать бизнес на достигнутом уровне.

Сетяля есть о чем рассказать, так как среди его предыдущих работодателей есть такие, как Lotus Development и IBM. Rovio Entertainment в этом списке является настолько яркой звездой, что Сетяля называет эту компанию предприятием текущего тысячелетия. Несколько лет назад The Guardian опубликовала его выступление непосредственно перед выходом фильма Angry Birds. Тогда Сетяля констатировал, что в Twitter у его компании меньше подписчиков, чем у Джастина Бибера, но больше, чем у Барака Обамы.

Rovio Entertainment Corporation — это международная компания индустрии развлечений, занимающаяся разработкой и продажей мобильных игр, число скачивания которых превысило 4 миллиарда раз. Всемирную известность компании принес бренд Angry Birds, популярная одноименная игра вышла на рынок в 2009 году. За этим последовало стремительное развитие сегмента развлекательных и потребительских товаров, производимых под тем же брендом и по лицензии.

В портфолио компании входит также фильм The Angry Birds Movie, занявший первые строчки рейтингов в кинотеатрах 50 стран. Штаб-квартира Rovio находится в Финляндии, акции компании котированы на бирже NASDAQ Хельсинки в основном списке под торговым кодом ROVIO.

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