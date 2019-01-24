Создатель Angry Birds научит эстоноземельцев, как развивать свой бизнес

Сетяля есть о чем рассказать, так как среди его предыдущих работодателей есть такие, как Lotus Development и IBM. Rovio Entertainment в этом списке является настолько яркой звездой, что Сетяля называет эту компанию предприятием текущего тысячелетия. Несколько лет назад The Guardian опубликовала его выступление непосредственно перед выходом фильма Angry Birds. Тогда Сетяля констатировал, что в Twitter у его компании меньше подписчиков, чем у Джастина Бибера, но больше, чем у Барака Обамы.

Rovio Entertainment Corporation — это международная компания индустрии развлечений, занимающаяся разработкой и продажей мобильных игр, число скачивания которых превысило 4 миллиарда раз. Всемирную известность компании принес бренд Angry Birds, популярная одноименная игра вышла на рынок в 2009 году. За этим последовало стремительное развитие сегмента развлекательных и потребительских товаров, производимых под тем же брендом и по лицензии.

В портфолио компании входит также фильм The Angry Birds Movie, занявший первые строчки рейтингов в кинотеатрах 50 стран. Штаб-квартира Rovio находится в Финляндии, акции компании котированы на бирже NASDAQ Хельсинки в основном списке под торговым кодом ROVIO.

Приходите и примите участие в крупнейшем в странах Балтии форуме, посвященном интернет-торговле. Ознакомьтесь с программой и не упустите возможность зарегистрироваться по льготной цене - ЗДЕСЬ!