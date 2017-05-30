Создатель Android представил модульный безрамочный смартфон Essential

Создатель мобильной OC Android Энди Рубин официально представил флагманский смартфон Essential Phone (Essential PH-1), получивший целый ряд интересных особенностей, пишет Phone Arena.

Essential Phone получил занимающий почти всю лицевую поверхность 5,7-дюймовый безрамочный LCD-дисплей с разрешением 2560*1312 пикселей, с соотношением сторон 19:10 и защитным стеклом Gorilla Glass 5, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти. При этом аппарат не имеет слота для карты памяти и, подобно iPhone 7, лишен 3,5-мм разъема для наушников.

Смартфон оснащен двойной основной камерой с разрешением 13 Мп и фронтальным 8-Мп модулем, который поддерживает съемку 4K-видео. Также он получил сканер отпечатков пальцев, разъем USB Type-C и барометр. Емкость встроенной батареи Essential Phone составляет 3040 мАч, а весит аппарат, работающий под управлением Android 7 Nougat, 185 граммов.

Согласно заявлениям создателей, Essential Phone отличается повышенной прочностью — его корпус выполнен из титана, который не царапается и не деформируется, в отличие от алюминия, а задняя поверхность — из прочной керамики. При этом создатели устройства отказались от размещения на его корпусе каких-либо названий или логотипов.

Кроме того, Essential Phone претендует на звание очередного модульного смартфона: на задней поверхности аппарата расположен магнитный коннектор, который позволяет подключать к нему дополнительные аксессуары. Первым таким аксессуаром стала 360-градусная компактная камера, которую можно будет приобрести в комплекте со смартфоном.

В настоящее время желающие могут оформить заявку на смартфон на сайте Essential, однако точные сроки выхода устройства на рынок его создатели не называют. Аппарат будет выпускаться в черной, серой и белой расцветках, а также в цвете "океанская глубина". Стоимость смартфона составит 700 долларов за базовую комплектацию и 750 долларов за версию с 360-градусной камерой.