15.01.2018, 07:14

Созданная "для смеха" криптовалюта теперь стоит 1,5 млрд долларов


rus.delfi.ee
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Созданная "для смеха" криптовалюта теперь стоит 1,5 млрд долларов
Kuvatõmmis

Dogecoin была создана как пародия на интернет-мем. Теперь ее рыночная капитализация достигла в размере 1,5 миллиарда долларов, передают "Деловые Ведомости" со ссылкой на CNBC.

Один токен этой криптовалюты стоит сейчас 0.011674 доллара. За 2017 год цена Dogecoin увеличилась в 70 раз.

Эта криптовалюта была создана в 2013 году в качестве пародии на интернет-мем.

Как пишет Викиреальность, Doge (Додж, русифицированный вариант — Догэ) — интернет-мем, картинки с растерянной собакой японской породы Сиба Ину, зачастую они содержат также цветные надписи, якобы мысли собаки, вроде ”внутреннего монолога”, комментирующие состояние собаки и ее реакцию на окружающий мир.

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