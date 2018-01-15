Созданная "для смеха" криптовалюта теперь стоит 1,5 млрд долларов

Dogecoin была создана как пародия на интернет-мем. Теперь ее рыночная капитализация достигла в размере 1,5 миллиарда долларов, передают "Деловые Ведомости" со ссылкой на CNBC.

Один токен этой криптовалюты стоит сейчас 0.011674 доллара. За 2017 год цена Dogecoin увеличилась в 70 раз.

Эта криптовалюта была создана в 2013 году в качестве пародии на интернет-мем.

Как пишет Викиреальность, Doge (Додж, русифицированный вариант — Догэ) — интернет-мем, картинки с растерянной собакой японской породы Сиба Ину, зачастую они содержат также цветные надписи, якобы мысли собаки, вроде ”внутреннего монолога”, комментирующие состояние собаки и ее реакцию на окружающий мир.