Создание робота, предлагающего поговорить вместо употребления алкоголя, обошлось в 160 000 евро

По словам пресс-секретаря TAI, в эту сумму входят все расходы: на производство приложения, медийную платформу, а также налог с оборота, передает ERR Uudised.

TAI в ноябре начал кампанию против употребления алкоголя для того, чтобы справиться с негативными эмоциями и стрессом. Робот Абот на портале alkoinfo.ee — часть кампании.

"Социальная кампания обращает внимание на связь между употреблением алкоголя и психическими проблемами — употребление спиртного для того, чтобы справиться с негативными эмоциями и стрессом, может привести к усугублению проблем, например, со сном или к возникновению депрессии", — сообщает TAI.