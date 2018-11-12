12.11.2018, 13:20

Создание робота, предлагающего поговорить вместо употребления алкоголя, обошлось в 160 000 евро

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rus.delfi.ee
EST 22
Создание робота, предлагающего поговорить вместо употребления алкоголя, обошлось в 160 000 евро
Автор: alkoinfo.ee

Создание интернет-приложения и коммуникационного робота Абота, помогающего справиться с чувствами, которые могут заставить употреблять алкоголь, вместе с сопутствующей социальной кампанией обошлось Институту развития здоровья (TAI) в 160 000 евро, сообщает rus.err.ee.

По словам пресс-секретаря TAI, в эту сумму входят все расходы: на производство приложения, медийную платформу, а также налог с оборота, передает ERR Uudised.

TAI в ноябре начал кампанию против употребления алкоголя для того, чтобы справиться с негативными эмоциями и стрессом. Робот Абот на портале alkoinfo.ee — часть кампании.

"Социальная кампания обращает внимание на связь между употреблением алкоголя и психическими проблемами — употребление спиртного для того, чтобы справиться с негативными эмоциями и стрессом, может привести к усугублению проблем, например, со сном или к возникновению депрессии", — сообщает TAI.

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