Создана общая планировка Нымме

Таллинская городская управа представила на утверждение городского собрания общую планировку района Нымме.

Основная ее цель — уточнить и осовременить общую планировку Таллинна в том, что касается этого района, с учетом изменений, которые произошли за последние годы, и в соответствии с новыми направлениями развития в политике городской застройки, предает Раэпресс.

Развитие района направляется на то, чтобы сохранить его в качестве "лесного города", где здания окружены сосновым бором. Здесь разрешается строить односемейные и малогабаритные жилые дома, а, в качестве исключения, многоквартирные поблизости от уже имеющихся. Сохраняются планировкой все имеющиеся парки и скверы, предусматриваются охрана и экспонирование природных достопримечательностей, улучшение рекреационных возможностей в районе.

Особое внимание уделяется движению транспорта. Предусматриваются сеть велосипедно-пешеходных дорожек, для ускорения сообщения с центром города — новые остановки железнодорожного транспорта, автостоянки "Паркуйся и езжай!".