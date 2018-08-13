13.08.2018, 19:50

Создана новая организация для укрепления торговых отношений между Эстонией и Австралией

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rus.delfi.ee
EST
Создана новая организация для укрепления торговых отношений между Эстонией и Австралией
EACCI

В четверг, 16 августа, в Эстонском доме в Сиднее состоится мероприятие открытия организации EACCI (Estonian Australian Club of Commerce and Industry), целью которой станет укрепление торговых и инвестиционных отношений между Эстонией и Австралией. EACCI станет первым этапом в процессе создания общей Торгово-промышленной палаты Эстонии и Австралии.

По словам члена правления EACCI Вирге Нильсена, новая организация создана для укрепления торговых и инвестиционных связей между Эстонией и Австралией, а также для создания новых возможностей для коммуникации деловых сфер этих двух стран. ”Эстония и Австралия уже многие годы эффективно сотрудничали друг с другом — например, Эстония является одной из тех немногих стран, жители которой могут посещать Австралию на основании молодежной рабочей визы. Созданная по инициативе почетного консула Эстонии в Сиднее Сулева Каламяэ организация EACCI выведет деловое и торговое сотрудничество на новый уровень, а также станет начальным этапом в процессе создания общей Торгово-промышленной палаты Эстонии и Австралии”, — рассказал Нильсен.

18 июля в Таллинне состоялось мероприятие открытия EACCI в Эстонии, а в этот четверг, 16 августа, состоится праздничное открытие этой организации в Эстонском доме в Сиднее при участии австралийских партнеров. В числе спонсоров или членов EACCI числятся Торгово-промышленная палата Эстонии, EAS и программа э-резиденции, Министерство экономики и коммуникаций, посольство Эстонии в Канберре, Общество Эстонии в Сиднее, Estravel, Aero Travel и множество других организаций, заинтересованных в укреплении деловых отношений между Эстонией и Австралией.

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