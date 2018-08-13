Создана новая организация для укрепления торговых отношений между Эстонией и Австралией

По словам члена правления EACCI Вирге Нильсена, новая организация создана для укрепления торговых и инвестиционных связей между Эстонией и Австралией, а также для создания новых возможностей для коммуникации деловых сфер этих двух стран. ”Эстония и Австралия уже многие годы эффективно сотрудничали друг с другом — например, Эстония является одной из тех немногих стран, жители которой могут посещать Австралию на основании молодежной рабочей визы. Созданная по инициативе почетного консула Эстонии в Сиднее Сулева Каламяэ организация EACCI выведет деловое и торговое сотрудничество на новый уровень, а также станет начальным этапом в процессе создания общей Торгово-промышленной палаты Эстонии и Австралии”, — рассказал Нильсен.