Союз водных предприятий: из сточных вод можно получать компост, питьевую воду и даже энергию

Сегодня отмечают Всемирный день водных ресурсов, в рамках которого пропагандируют потребление чистой питьевой воды и обращают внимание на экологические проблемы, связанные с водой. В этом году основной фокус сосредоточен на сточных водах и возможностях их использования.

Союз водных предприятий Эстонии (EVEL) устроил в честь Всемирного дня водных ресурсов конференцию, в рамках которой обсудили будущие тенденции в сфере повторного использованию сточных вод и возможности получения из них в Эстонии питьевой воды.

”В среднем за год в Эстонии образовывается 103 млн кубометров сточных вод, то есть около 282 000 кубометров в сутки, которые проходят очистку, после чего большую часть направляют обратно в окружающую среду”, — рассказал исполнительный директор EVEL Вахур Таркмеэс. ”Основной вопрос на сегодняшний день состоит в том, как использовать сточные воды и возникающий осадок таким образом, чтобы нагрузка для окружающей среды была минимальной, а польза для людей — максимальной. Так же, как и в случае с бытовыми отходами, в будущем из сточных вод хотят получать ценное сырье”.

По словам лектора Таллиннской высшей технической школы и докторанта ТТУ Эрки Лембера, существуют множество внушающих надежды технологий, которые позволяют использовать повторно сточные воды с большой эффективностью.

”Например, на сегодняшний день мы знаем, что сточные воды в разумных количествах можно очистить с помощью обычного физического процесса мембранной фильтрации до состояния питьевой воды. Такой же очистительный процесс применяется сейчас в аэропорту Мумбая, где прибывающие пассажиры могут попробовать сточные воды, которые, разумеется, отвечают требованиям питьевой воды”, — рассказал Лембер. ”Самый большой подобный завод находится в Калифорнии, где из сточных вод получают питьевую воду с 2005-го года. Ежедневно повторно используются примерно 350 000 кубометров сточных вод. Потребитель получает продукт, который содержит 70% подземных и 30% сточных вод: кстати, интересен тот факт, что ее продают и в бутилированном виде”.

По словам Лембера, у Эстонии нет потребности перерабатывать сточные воды в питьевую воду прямо сейчас, но в теории она может появиться. ”Очистка сточных вод на таком уровне — это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. С учетом хорошего состояния подземных вод и качества питьевой воды, это не нужно и не эффективно с экономической точки зрения. Но в будущем я вижу возможность для повторного использования сточных вод, например, в бачке унитаза — это уже тестировали в эко-домах”.

90% осадка, получаемого при очистке сточных вод, направляют на повторное использование. Большая часть этого компостируется и используется в удобрениях, остатки складируются на свалке.

Основная проблема перенаправления обратно в окружающую среду как сточных вод, так и осадка, заключается в опасных веществах, например, тяжелых металлах и остатках медикаментов. При имеющихся объемах и используемых технологиях их невозможно удалить на 100%, кроме того, это очень дорогостоящий процесс, который сказывает на счетах потребителя за воду. В связи с этим сточные воды не рекомендуют использовать в качестве воды для полива, а осадок — в качестве удобрения на полях, где растут овощи и зерновые. К тому же, к использованию сточных вод и осадка применяются строгие правила, которые часто очень сложно выполнить.

На прошедшем в начале марта в Хельсинки заседании комиссии по защите окружающей среды Балтийского моря утвердили новые указания для обработки осадка сточных вод, которые помогут избежать или уменьшить экологические проблемы. Было принято решение, что в будущем надо более тщательно обрабатывать сырье, при необходимости меняя его состав, в результате чего от сточных вод можно было бы отделять ценные вещества или производить из них энергию.

Союз водных предприятий Эстонии — это основанное в 1995-м году добровольное объединение, в которое входят предприятия и предприниматели, оказывающие услуги связанные с водопроводом и канализацией по всей стране. В организации EVEL состоят 47 предприятий водоснабжения и 28 связанных с этой сферой предпринимателей, которые обслуживают более 90% потребителей.