Союз страховых обществ: страхование жизни защитит от финансовых трудностей

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, развитие страхования связано с повышением благосостояния общества, но в Эстонии в сфере страхования жизни еще многое нужно сделать, чтобы достичь уровня стран высокого благосостояния. "Более половины семей Эстонии защищены страхованием дома, но снижению рисков для своей семьи и близких посредством страхования жизни такого значения не придается", — сказал Пийрсалу.

”Многие понимают, что надо заключить договор страхования жилья, потому что, например, в случае пожара восстановление дома без страхования будет делом очень трудным или даже невозможным. Страхование жизни помогает похожим образом. Для сохранения прежнего уровня жизни после потери кормильца страхование жизни является серьезной поддержкой”, — пояснил Пийрсалу, добавив, что страхование жизни может стать спасательным кругом, чтобы семье погибшего не пришлось лишиться еще и жилья.

Страхование жизни помогает семье преодолеть денежные трудности в случае смерти одного из членов семьи. С его помощью можно также защитить себя и своих близких в случае денежных расходов, связанных с болезнью или несчастьем.