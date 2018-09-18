18.09.2018, 07:15

Союз страховых обществ: страхование жизни защитит от финансовых трудностей

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Союз страховых обществ: страхование жизни защитит от финансовых трудностей
Foto: Anni Õnneleid

По данным Эстонского союза страховых обществ (ЭССО), в первом полугодии нынешнего года действовало 139 тысяч договоров страхования жизни, заключенных для защиты близких в случае смерти застрахованного лица. За десять лет количество договоров страхования жизни утроилось, сообщает союз.

По словам члена правления Союза страховых обществ Андреса Пийрсалу, развитие страхования связано с повышением благосостояния общества, но в Эстонии в сфере страхования жизни еще многое нужно сделать, чтобы достичь уровня стран высокого благосостояния. "Более половины семей Эстонии защищены страхованием дома, но снижению рисков для своей семьи и близких посредством страхования жизни такого значения не придается", — сказал Пийрсалу.

”Многие понимают, что надо заключить договор страхования жилья, потому что, например, в случае пожара восстановление дома без страхования будет делом очень трудным или даже невозможным. Страхование жизни помогает похожим образом. Для сохранения прежнего уровня жизни после потери кормильца страхование жизни является серьезной поддержкой”, — пояснил Пийрсалу, добавив, что страхование жизни может стать спасательным кругом, чтобы семье погибшего не пришлось лишиться еще и жилья.

Страхование жизни помогает семье преодолеть денежные трудности в случае смерти одного из членов семьи. С его помощью можно также защитить себя и своих близких в случае денежных расходов, связанных с болезнью или несчастьем.

Как сказала руководитель подразделения страхования жизни Swedbank Элерийн Рейнманн, необходимость в страховании жизни осознается, прежде всего, в связи с взятием жилищного займа. ”Взятие на себя больших заемных обязательств — это серьезное решение, заставляющее людей думать о возможных рисках. В то же время мы видим, что популярность страхования жизни в целом растет, и люди все больше думают не только о финансовых обязательствах, но и о денежной ответственности, которую они несут перед своими близкими”, — сказала Рейнманн.

По оценке директора по маркетингу Mandatum Life Eesti Хейди Ялакас, государственных пособий страхования будущего близких недостаточно. ”Страхуя свою жизнь, вы обеспечиваете своей семье чувство безопасности, если с вами случится что-то плохое. Кроме того, имеет смысл подумать и о дополнительном страховании на случай критического заболевания или несчастья”, — сказала Ялакас и привела пример, когда при страховании от критических заболеваний совершается разовая выплата, если диагностируется одно из 18 тяжелых заболеваний, таких как рак, инфаркт, инсульт.

Союз страховых обществ начинает сегодня информационную кампанию о страховании жизни ”Хрупкая жизнь”. На странице страхового центра в Facebook можно пройти минутный тест, чтобы определить необходимость в страховании жизни.

Страхование жизни предлагают Compensa Elukindlustus, ERGO Mandatum Life, SEB Elu ja Pensionikindlustus, а также Swedbank.

ЭССО — это объединяющий всех действующих в Эстонии страховщиков профессиональный союз, который занимается развитием сферы страхования и предупреждения ущерба, а также анализирует и публикует статистические данные в сфере страхования. ЭССО организует решение страховых споров через примирительный страховой орган.

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