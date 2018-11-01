Союз работодателей — о нехватке рабсилы: ситуация стабильно ухудшается, правительство топчется на месте



Хотя количество безработных относительно количества вакансий выросло, 40% работодателей все равно считает нехватку рабочей силы самым значимым фактором, тормозящим развитие.

”В ожидании выборов правительство топчется на месте и ждет, пока все решится само. Не решится! Ситуация обостряется с каждым месяцем. Куда ни глянь — везде нехватка людей”, — описал ситуацию глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По его словам, уже сегодня в сфере здравоохранения и опеки ощущается такая нехватка кадров, что вскоре люди могут остаться без помощи. ”И политики признают необходимость действий, хотя ситуация не меняется уже в течении продолжительного времени”, — добавил Тамсар.

Показатели термометра ниже 10 градусов считаются низкими, и в любом случае эта ситуация — экономического кризиса или застоя. Показатель от 1 до 20 — хороший: создаются новый рабочие места, и для их заполнения хватает работников. 30-40 градусов — это уже жарко: работодателю трудно найти работника. Когда температура переваливает за 40 — начинается кризис рабочей силы, экономика — в опасности.

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