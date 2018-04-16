16.04.2018, 07:39

Союз предпринимателей торговли расскажет детям о разнообразии работы в торговле

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rus.delfi.ee
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MAAPOOD
MAAPOODFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня Эстонский союз предпринимателей торговли (EKL) начинает кампанию, в рамках которой в форме детских мечтаний представит различные варианты работы в торговле.

”Торговля — это разноликая отрасль, и мы хотим представить детям самые интересные карьерные возможности в торговле. Однако самая заметная должность в торговле — как известно, продавец, и очень многие из нас в детстве мечтали стать продавцами”, — сказала исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл. ”С помощью кампании мы хотим подчеркнуть значение работников торговли для нашего хорошего настроения, ведь профессиональная работа и приветливая улыбка всегда его поднимают”, — добавила Пейл.

По ее словам, должность продавца-консультанта представляет собой стартовую площадку для карьеры в торговле, но сама по себе она становится все сложнее и разнообразнее, предполагая непрерывное повышение квалификации работника. По этой причине зарплата продавцов также непрерывно растет, и в последние годы быстрее средней зарплаты по Эстонии.

Кампания будет транслироваться по телевидению, в социальных сетях, в информационном пространстве магазинов и на рекламных стендах. Трое детей расскажут о своем видении профессии мечты: кассира, оформителя торговой площади и заведующего магазином. В ближайшие годы планируется представить и другие торговые профессии.

”Для молодежи торговля — отличная возможность совмещать учебу с первым местом работы, поскольку графики работы здесь гибкие. Поскольку работа продавца тренирует решительность, коммуникационные навыки и способность решать проблемы, этот опыт идет на пользу и дальнейшей работе, и даже учебе. ”Кроме того, в торговле можно сделать карьеру: многие руководители среднего и высшего звена в этой отрасли начинали с работы продавца. Если ты готов работать, то все дороги открыты, а кроме того, торговые предприятия всегда содействуют своим работникам в их развитии, поскольку рынок ощущает постоянную нехватку хороших специалистов и профессионалов”.

Помимо продавца, в торговле работают, например, заведующие товарными категориями и группами товаров, разработчики концепций и дизайна, маркетологи, специалисты по продажам, закупкам и логистике, суперобщительные продавцы и консультанты по закупкам, заведующие магазинами, ИТ-специалисты, кадровики. Все эти вакансии ждут работников, как уверяет Пейл.

ТОП

Торговый сектор — один из крупнейших работодателей Эстонии, на сегодня в торговле работает более 90 000 человек, то есть каждый седьмой наемный работник. Самая многочисленная должность в торговле — продавец или консультант (около 22 000 человек). Торговые предприятия играют в Эстонии важную роль региональных работодателей: во всех уездах доля населения, занятая в сфере торговли, составляет около 10%. Иными словами, каждый десятый в каждом уезде работает в торговле.

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