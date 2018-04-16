Союз предпринимателей торговли расскажет детям о разнообразии работы в торговле

Сегодня Эстонский союз предпринимателей торговли (EKL) начинает кампанию, в рамках которой в форме детских мечтаний представит различные варианты работы в торговле.

”Торговля — это разноликая отрасль, и мы хотим представить детям самые интересные карьерные возможности в торговле. Однако самая заметная должность в торговле — как известно, продавец, и очень многие из нас в детстве мечтали стать продавцами”, — сказала исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл. ”С помощью кампании мы хотим подчеркнуть значение работников торговли для нашего хорошего настроения, ведь профессиональная работа и приветливая улыбка всегда его поднимают”, — добавила Пейл.

По ее словам, должность продавца-консультанта представляет собой стартовую площадку для карьеры в торговле, но сама по себе она становится все сложнее и разнообразнее, предполагая непрерывное повышение квалификации работника. По этой причине зарплата продавцов также непрерывно растет, и в последние годы быстрее средней зарплаты по Эстонии.

Кампания будет транслироваться по телевидению, в социальных сетях, в информационном пространстве магазинов и на рекламных стендах. Трое детей расскажут о своем видении профессии мечты: кассира, оформителя торговой площади и заведующего магазином. В ближайшие годы планируется представить и другие торговые профессии.