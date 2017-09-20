Союз пищевой промышленности: потребление цельнозерновых хлебобулочных изделий постоянно растет

Договор о добросовестной практике использования понятия «цельное зерно», подписанный в сентябре прошлого года, позитивным образом повлиял на крупные хлебопекарные предприятия Эстонии, сообщает Союз пищевой промышленности Эстонии.

В течение последнего года хлебозаводы существенно увеличили содержание цельного зерна в своих изделиях, выпустили на рынок новые продукты, содержащие цельное зерно и ввели в использование знак ”50% цельного зерна”.

По словам руководителя Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, здоровый образ жизни, здоровое питание и состав пищевых продуктов все больше интересуют потребителей. Это подтверждают и исследования, и покупательское поведение.

”Конечно, продукты с 50% содержанием цельного зерна присутствовали в ассортименте крупных производителей и раньше, но сейчас количество таких продуктов стало еще больше, что полностью соответствует потребностям и ожиданиям потребителей.” — подтвердила Потисепп.

Несмотря на то, что благодаря договору о добросовестной практике на свет появился целый ряд новых продуктов, все же основной его задачей было четко обозначить понятие ”цельное зерно”.

”Подписание договора о добросовестной практике стало четким шагом как для потребителей, так и производителей, который способствовал тому, чтобы понятие ”цельнозерновой” понималось всеми одинаково и могло использоваться на упаковке,” — сказала она.

”Ранее цельнозерновым продуктом мог называться хлеб или булка и с 5 — процентным содержанием цельного зерна. Теперь же цельнозерновым может называться только тот продукт, который содержит не менее 50% цельного зерна. Потребители заслуженно считают цельнозерновые продукты полезными. Теперь такие продукты можно отметить специальным знаком и, конечно, это мотивирует производителей не только выпускать на рынок новые продукты, но и доводить до совершенства составы уже существующих продуктов”, — отметила Потисепп.

По словам руководителя по маркетингу Eesti Pagar Марии Мартин, за год в ассортимент компании добавилось 4 продукта с содержанием цельного зерна выше 50%. Цельнозерновой хлеб Pagari röst получил титул Лучшего хлебобулочного изделия 2017 года.

По словам руководителя по маркетингу Fazer Eesti Йоозепа Волькманна, за год в ассортимент компании добавилось 3 новых цельнозерновых продукта и теперь доля цельнозерновых продуктов составляет 20%.

Руководитель по маркетингу компании Leibur, Анника Оя, также подтверждает, что продуктов из цельного зерна и с дополнительными полезными компонентами покупают все больше. Совсем недавно Leibur обновил состав популярного продукта Saib. Вкус при этом ни капельки не изменился, но доля цельного зерна в составе была увеличена, чтобы привести его в соответствие с условием договора о Добросовестной практике, говорящем о 50% содержании цельного зерна.

Договор о добросовестной практике использования понятия ”цельное зерно” заключили Эстонский союз пищевой промышленности, Эстонский хлебный союз, Эстонское общество пекарей, Министерство по делам сельской жизни, Ветеринарно-пищевой Департамент и Институт развития здоровья.

В нем даются определения понятий ”цельное зерно” и ”цельнозерновые ингредиенты” и устанавливается, что в относящейся к продуктам питания информации (в т.ч. при ссылке в виде иллюстрации, символа, графики) слова ”цельное зерно” используются в отношении хлебобулочных изделий только в случае, если при изготовлении хлебобулочного изделия во всех его цельнозерновых ингредиентах было использовано не менее 50% цельного зерна.

В случае макаронных изделий из цельного зерна это можно делать только, если при изготовлении макаронного изделия во всех его цельнозерновых ингредиентах было использовано 100% цельного зерна. В случае экструдированных цельнозерновых изделий — только, если при изготовлении изделия во всех его цельнозерновых ингредиентах было использовано 100% цельного зерна. Впервые в продуктовом секторе Эстонии было достигнуто соглашение об использовании определенного понятия и был внедрен конкретный стандарт.

К договору о добросовестной практике использования понятия ”цельное зерно” присоединились крупнейшие хлебопекарные предприятия Эстонии: Leibur, Eesti Pagar и Fazer. А также: Tartu Mill, Balti Veski, Balsnack, Hagar, Sangaste Linnas.

Определения согласно Добросовестной практике использования понятия ”цельное зерно”:

Цельное зерно — молотые, измельченные или переработанные на хлопья зерна, в которых основные части зерна — богатая крахмалом эндосперма, зародыши и отруби — встречаются в том же соотношении, что и в целом зерне.

Цельнозерновые ингредиенты — рожь, пшеница, овес, ячмень, кукуруза, гречка, рис, просо и изготовленные из них зерно, крупы разного помола, хлопья различной толщины, а также мука и солод.