Союз малых пивоваров объявил конкурс крафтового пивоварения

Союз малых пивоваров Эстонии впервые организует конкурс пивоварения, в ходе которого будут выявлены лучшие местные крафтовые пивовары. Для приготовления конкурсной продукции отведено пять месяцев и победители соревнования среди пивоваров будут выяснены в начале июля.

По словам члена правления Союза малых пивоваров Эстонии и мастера крафтовых сортов пива Яаниса Таммела, данное начинание необходимо для того, чтобы повысить уровень культуры пивоварения, занимающегося изготовлением пива вручную и предложить возможность ознакомления с разными вкусами. ”Как показывает опыт нашего союза, большинство наших членов начинали именно домашними пивоварами и со временем выходили на профессиональный уровень. Поэтому мы хотим придать смелости всем домашним пивоваров для того, чтобы они испытали себя и предложили бы свою продукцию на пробу широкому кругу”, — ободряет Таммела. По его словам, культура крафтового пивоварения в Эстонии за последние годы значительно развилась и это вывело на рынок сотни новых интересных вкусов.

”Только среди друзей-знакомых членов нашего союза много домашних пивоваров, которые готовят пиво с очень смелыми вкусами. Поэтому мы надеемся, что участников конкурса должно быть довольно много”, — сказал Таммела. Он признал, что на сегодня трудно прогнозировать точное число конкурсантов, поскольку состязание в таком формате проходит в Эстонии впервые. Но уже сейчас известно, что интерес к подобным конкурсам испытывают многие мелкие пивовары, среди которых есть немало любопытных фигур — например те, кто когда-то начинал пивоварение с помощью кофеварки или же те, кто пробовали изготавливать лимонное или ревенное пиво.

По словам Таммела, сложные сорта пива требуют 4-5 месяцев для изготовления и поэтому уже сейчас правильное время, чтобы начать воплощать в жизнь свои идеи, а также обязательно сообщить в союз о своем интересе к участию в конкурсе. ”Конкурсанты должны планировать процесс пивоварения так, чтобы к началу июля пиво было бы готово и жюри могло бы оценить его. Но уже сегодня все те, кто чувствует даже небольшой интерес к этому состязанию, могли бы сообщить о себе. Это значительно упростит организационные вопросы, поскольку так мы сможем дать более точную информацию о том, куда и к какому времени необходимо доставить сваренное пиво, и в каком стиле или категории можно соревноваться со своей продукцией”, — обращает Таммела внимание потенциальных участников.

Всех домашних пивоваров крафтового пива, которые желают получить больше информации или зарегистрировать себя на конкурс, союз просить связаться по адресу info@evpl.ee.

Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.