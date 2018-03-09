Союз банков Эстонии обучит абитуриентов финансовой грамотности

По инициативе Союза банков Эстонии, в марте, уже шестой год подряд пройдёт месяц финансовой грамотности, направленный на молодых людей.

В рамках инициативы добровольцы по всей Эстонии проведут более ста уроков, на которых гимназистов научат грамотно распоряжаться деньгами, сообщает союз.

”В сложном мире финансовых услуг не так просто ориентироваться и принимать осознанные решения. Даже если теоретические знания достаточно глубокие, то многие молодые люди, после окончания гимназии, на практике не готовы к своему дигитальному будущему и самостоятельному управлению финансовыми делами”, — сказала руководитель группы финансового образования Союза банков Эстонии Кай Кутсар.

На уроках финансовой грамотности будут обучать составлению личного бюджета, основным принципам инвестирования и накопления, расскажут о том, как брать кредиты с умом, что и зачем нужно страховать. ”В сегодняшней школьной программе не хватает практического опыта, который бы позволил адекватно оценить последствия различных финансовых решений и связанных с ними рисков. Добровольцы, которые ежедневно занимаются финансовыми вопросами, помогут молодежи лучше подготовиться к будущему. Грамотное поведение в финансовых вопросах в различных ситуациях поможет молодежи воплотить свои мечты в жизнь”, — добавила Кутсар.

15 марта ученики старшей ступени основной школы впервые смогут также принять участие в общеевропейской викторине на тему финансовой грамотности, по результатам которой выяснится, у молодежи какой страны лучшие знания в области финансов. В викторине смогут участвовать молодые люди в возрасте 13-15 лет, и два представителя класса победителя смогут 8 мая принять участие в Европейском финале в Брюсселе.

Курсы финансовой грамотности проводят Союз банков Эстонии, Союз страховых обществ Эстонии, Министерство финансов, Финансовая инспекция, Nasdaq Tallinn, BFAA и FinanceEstonia.